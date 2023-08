Tutto fatto, addio Juve: giocherà nella capitale

La Juventus si vede costretta a rinunciare ad un altro rilevante obiettivo di calciomercato: ormai è tutto fatto, giocherà nella capitale

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva di calciomercato. Anche stavolta ne abbiamo viste delle belle, sebbene i club di Serie A non si avvicinino minimamente alla capacità di spesa delle società che militano in Premier League o di altre compagini top come Real Madrid e Bayern Monaco. La Juventus si è tenuta a debita distanza dai colpi ad effetto, quelli in grado di entusiasmare un’intera piazza.

Basti vedere ciò che sta accadendo a Roma, con tantissimi tifosi che non vedono l’ora di vedere all’opera Romelu Lukaku al fianco di Paulo Dybala. E proprio la ‘Vecchia Signora’ avrebbe voluto aggiungere Big Rom alla rosa guidata da Massimiliano Allegri, ma la mancata partenza di Dusan Vlahovic non ha permesso ai torinesi di accontentare la richiesta del tecnico livornese.

Ad ogni modo, il bomber serbo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, siglando una rete sia ai danni dell’Udinese che contro il Bologna. Anzi, all’Allianz Stadium ne ha messe a referto due, però una è stata annullata per fuorigioco. Sembra, dunque, che l’ex Fiorentina stia finalmente recuperando la forma migliore, dopo aver sofferto per diversi mesi a causa della pubalgia che gli ha impedito di esprimere tutto il suo talento all’interno del rettangolo verde di gioco.

Ora la squadra sta proseguendo la preparazione in vista dell’insidiosa trasferta di Empoli, un impegno da non sottovalutare anche se i bianconeri sono nettamente superiori sulla carta al gruppo allenato da Paolo Zanetti. Ma la sfida col Bologna insegna che ogni partita ha una storia a sé, di conseguenza è bene mantenere elevata la concentrazione sul campo.

Parallelamente, Massimiliano Allegri si augura silenziosamente che la società possa regalargli almeno un altro rinforzo prima della chiusura della finestra dei trasferimenti, prevista per il 1° settembre alle ore 20:00. Non giungono, però, buone notizie, poiché è sfumato un altro rilevante obiettivo in entrata.

Calciomercato Juventus, sfuma un altro obiettivo: ecco di chi si tratta

Entrando più nello specifico, il riferimento è a Timothy Castagne, esterno belga da tempo nel radar della ‘Vecchia Signora’. Castagne ha già avuto modo di conoscere il nostro campionato, durante l’esperienza vissuta con la maglia dell’Atalanta. La Juventus lo avrebbe riportato volentieri in Serie A, ma il destino dell’ex Genk sta per riportarlo in Inghilterra.

Il classe ’95, infatti, tornerà subito a giocare in Premier League. Stando a quanto riferisce ‘Tuttomercatoweb.com’, il terzino sarà un nuovo giocatore del Fulham. Lascia, quindi, il Leicester retrocesso in Championship. Castagne è volato a Londra per sostenere le visite mediche, propedeutiche alla firma sul nuovo contratto.

D’altronde, in questo inizio di stagione Castegne non è mai stato impiegato in campo dalle ‘Foxes’. Nelle prime cinque uscite, il calciatore belga ha collezionato tre panchine e due tribune. Un segnale chiaro ed evidente, che sapeva di addio. E ora la separazione è realtà, con buona pace della Juventus.

