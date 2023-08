Vlahovic via per 60 milioni, accordo vicino

La Juventus sta per affrontare gli ultimi giorni che restano di mercato e si sa che con le diverse trattative tutto può succedere. Vlahovic torna al centro dei rumors? Le ultime novità arrivano dalla Spagna

La Juventus si sta preparando per affrontare gli ultimi giorni di mercato che restano prima che la sessione estiva termini ufficialmente. Cristiano Giuntoli avrà ancora a disposizione fino al primo settembre per mettere a segno colpi tanto in entrata quanto in uscita. Se il club bianconero ancora ne avesse bisogno. A spaventare i tifosi sono però le ultime indiscrezioni che stanno riguardando Dusan Vlahovic.

Dusan Vlahovic, fin da subito insieme a Federico Chiesa, è stato classificato come il possibile sacrificio importante da compiere sul mercato. L’attaccante serbo è stato, a parole, coinvolto anche in un possibile scambio con il Chelsea per arrivare a Romelu Lukaku. Però di fatto poi tutto è saltato, tanto che il belga è a un passo dal diventare un nuovo giocatore di José Mourinho alla Roma.

Le indiscrezioni che riguardano però Vlahovic non sono certamente terminate. Anzi. Dall’estero anche altre squadre si sono interessate al suo cartellino. Come il Bayern Monaco, che poi ha virato su Harry Kane. Il Paris Saint-Germain che poi però ha ricucito con Kylian Mbappé e non ha più affondato il colpo. E proprio questo potrebbe scompigliare i piani della Juventus, perché il Real Madrid potrebbe bussare con un’offerta importante. Le novità dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Vlahovic non ancora certo di poter restare? Il Real Madrid resta in agguato

Dalla Spagna rendono infatti che l’interesse del Real Madrid per il cartellino di Dusan Vlahovic non sarebbe completamente scomparso. Anzi. Il sogno resta quello di poter arrivare a Kylian Mbappé, che andrà in scadenza con il PSG il prossimo anno e non rinnoverà perciò potrà arrivare a parametro zero. O almeno questo sperano i Blancos. Ma nell’immediato ancora non è stato trovato un sostituto per l’ormai ex Karim Benzema, andato in Arabia Saudita.

Per questo motivo, secondo ‘El National’, non sarebbe mai pienamente svanita la possibilità di muoversi per provare ad arrivare all’attaccante di punta della Juve. Magari sfruttando gli ultimi giorni di mercato che restano. A Carlo Ancelotti piace tanto Vlahovic e sarebbe lui in primis a spingere affinché si affondi il colpo. Sul tavolo delle trattative la società spagnola sarebbe disposta a mettere fino a 60 milioni di euro. Se l’offerta dovesse arrivare poi starebbe alla società bianconera fare tutte le valutazioni del caso.