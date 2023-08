Arriva Samardzic, una Big italiana brucia la Lazio al fotofinish

Lazar Samardzic può lasciare Udine, ma con una nuova big all’orizzonte per quello che sta diventando un grande mistero di mercato.

Il tedesco Samardzic è protagonista nelle ultime settimane, non per i gol e gli assist quando per i movimenti intorno al suo cartellino. La soluzione al fotofinish potrebbe spiazzare tutti gli sportivi, c’è una nuova big pronta ad accoglierlo.

Manca poco alla fine del mercato, i grandi affari dovranno trovare necessariamente una soluzione. Su ciò spinge anche l’Udinese, che ha bisogno di mettere in vendita quei giocatori che ormai hanno perso la motivazione, attratti dalle sirene della Champions League.

Il caso di Lazar Samardzic poi è stato dibattuto in tutte le salse, era un passo dall’Inter poi il blocco della trattativa ha cambiato un po’ tutti gli orizzonti del mercato. Rimettendo solo per un periodo in gioco la Lazio, mentre ora avanza con decisione un’altra big, mostrando un piglio decisamente più risoluto.

Samardzic in una big, si chiude l’affare

Andrea Sottil ha mandato in campo il tedesco nel secondo tempo della gara contro la Juventus. Un po’ perché i calciatori friulani avevano dato il peggio proprio in mezzo al campo nella prima parte, e un po’ anche per mettere il calciatore in vetrina. Dopo due stagioni, sarebbe pronto per un salto di qualità e, pur non essendo stato un titolare assoluto nell’Udinese, ha così attratto tante sirene di mercato. Una su tutte ora potrebbe essere quella giusta: Samardzic al Napoli, una soluzione che si apre all’improvviso.

Il tutto seguendo quanto è accaduto nelle scorse ore, Gabriel Veiga in Arabia ha spiazzato la dirigenza campana che ha bisogno comunque di un altro centrocampista dopo il dietrofront del talento spagnolo. Cajuste non basta, ci vorrà ben altro anche per reggere l’urto in Champions League, sul lato qualitativo servono uomini che possano alzare il livello della contesa. Così, puntare direttamente sul calciatore in uscita dall’Udinese sarebbe la mossa finale, quella che befferebbe gli altri club italiani.

Il Napoli può spendere, anche se ci saranno ancora molte discussioni sul prezzo del cartellino. I campani potrebbero offrire soldi più contropartite, in Friuli accetterebbero gente come Zanoli e Zerbin, ovvero dei giovani dal lungo fiato e che hanno bisogno di minutaggio. Una meta che, anche per il Napoli, sarebbe quella giusta, andando anche a puntare su un profilo ben diverso rispetto a quelli in rosa, più accessibile viste le condizioni attuali. Difficile infatti che l’Atalanta possa privarsi ora di Koomeiners, a meno di offerte superiori ai 40 mln.