Sergio Ramos in giallorosso: lo paga Zaniolo

Sergio Ramos, svincolato dopo i due anni al PSG, sta per firmare con il suo nuovo club: l’ex Real Madrid sarà giallorosso

Lo scorso giugno Sergio Ramos ha salutato il Paris Saint-Germain ma in queste settimane estive l’ex difensore del Real Madrid non è ancora riuscito a trovare una nuova squadra. Il 37enne ha vestito la maglia del PSG per due stagioni, totalizzando 58 presenze e 6 reti in tutte le competizioni.

Attualmente Sergio Ramos è svincolato ma l’impressione degli esperti di calciomercato è che molto presto l’ex difensore del Real Madrid comincerà una nuova avventura in qualche club.

In questi ultimi mesi diverse squadre hanno sondato il terreno per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Un ingaggio tutt’altro che semplice, dato che Sergio Ramos percepiva a Parigi la bellezza di 15 milioni di euro a stagione. E’ fin troppo evidente che ora il 37enne spagnolo dovrà accontentarsi di uno stipendio decisamente più basso.

Ma quale sarà la prossima squadra di Sergio Ramos? Ad oggi le sirene più forti per il celebre difensore centrale sono quelle provenienti dalla Turchia. Nei giorni scorsi si è fatto vivo il Besiktas, anche se la pista non si è ‘scaldata’. Tuttavia, nelle scorse ore si è fatto sotto un altro club storico della Super Lig e pare proprio che le intenzioni siano molto serie.

Sergio Ramos vestirà giallorosso: la cessione di Zaniolo spiana la strada

Stiamo parlando del Galatasaray, che ha da poco conquistato il titolo di campione di Turchia dopo tre anni di digiuno. Il successo consente ai Campioni di Turchia di prendere parte alle competizioni europee: i giallorossi turchi, impegnati nei playoff per accedere ai gironi di Champions, hanno vinto la gara di andata con il Molde in Norvegia (3-2, a segno anche Icardi) e sperano di chiudere la pratica nel match di ritorno al RAMS Park, in programma il 29 agosto.

Sergio Ramos approderebbe in una squadra piena di stelle: il Galatasaray è pronto a proporre al difensore un contratto biennale con uno stipendio più che considerevole, come riportato anche dal sito spagnolo MARCA. Ramos ha rifiutato un paio di richieste dall’Arabia all’inizio del mercato e nelle scorse settimane il suo nome è stato spesso accostato al Siviglia.

I campioni di Turchia hanno acquistato definitivamente Mauro Icardi dal PSG, dopo averlo avuto in prestito per un anno. Inoltre, i giallorossi turchi hanno prelevato anche giocatori del calibro di Ziyech (Chelsea), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Bakambu (Al Nasr) e Angeliño (Lipsia). Il Galatasaray vuole completare l’organico con Sergio Ramos, offrendo al difensore spagnolo uno stipendio da oltre cinque milioni a stagione. Il giocatore e il suo entourage stanno valutando la proposta del club. Va ricordato che il Galatasaray ha appena ceduto Zaniolo all’Aston Villa per quindici milioni di euro: una somma che rende possibile l’ingaggio dell’ex Real Madrid.