Serie A, bomba DAZN: la notizia manda gli utenti in visibilio

Non solo il Napoli, l’Inter, il Milan e la Juventus. Anche DAZN ha iniziato alla grande la Serie A 2023-24. S Secondo il report ‘Total Audience’ di Auditel, come si legge nel sito ‘Calcio e Finanza’, la prima giornata di campionato ha fatto registrare complessivamente oltre 4.2 milioni di spettatori (per la precisione, 4.202.368), un dato in netta crescita rispetto ai 3.7 milioni circa dell’avvio dello scorso campionato.

Insomma, a dispetto dello scarso appeal del campionato italiano per via dei suoi ‘mali storici’, infrastrutture inadeguate, scandali di varia natura (a titolo d’esempio, i guai giudiziari della ‘Vecchia Signora’) e competitività limitata alle ‘solite note’, la Serie A, almeno per gli utenti di DAZN, tira ancora.

Un dato, quello sull’audience registrato da DAZN per la giornata inaugurale del massimo campionato, che potrebbe imprimere un’accelerata alla trattativa per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione, con la Lega Serie A e i tre broadcaster in campo, DAZN, Sky e Mediaset, che hanno fissato al 15 ottobre la deadline entro cui trovare un’intesa.

Al momento sono due le ipotesi sul tavolo: la ripetizione dell’attuale format, 7 match trasmessi da DAZN in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky, e lo schema che rimette in gioco Mediaset, 9 match trasmessi da DAZN in co-esclusiva con Sky mentre il restante match verrebbe trasmesso in chiaro dall’azienda del Biscione.