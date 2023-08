Calciomercato Serie A, colpo in attacco: arriva l’ex Chelsea

In Serie A potrebbero esserci novità interessanti negli ultimi giorni di agosto: l’ex Chelsea è pronto a sbarcare in Italia, dove giocherà?

Giorni frenetici da vivere tutti d’un fiato. Il calciomercato in Serie A potrebbe regalare colpi davvero suggestivi per provare così a puntellare anche le rose a disposizione. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: ecco dove giocherà in Italia, l’affare a sorpresa.

Le squadre d’Italia continuano a monitorare profili interessanti per rivoluzionare i rispettivi reparti offensivi. Ora è pronto a sbarcare in Serie A l’ex attaccante del Chelsea, che vorrebbe così conoscere da vicino anche il calcio italiano. Le prossime ore saranno così decisive in ottica futura per provare a chiudere ogni tipo di affare in attacco. Ormai ci siamo: bisognerà accelerare i tempi per portare a termine le prossime operazioni di calciomercato.

Calciomercato, affare totale: pazza idea in attacco

Una soluzione pronta ad accontentare tutti per provare a rinforzare l’attacco della compagine di Serie A. Un momento totale per arrivare fino in fondo provando a competere con le big d’Italia. Un profilo davvero interessante che potrebbe apportare tanta esperienza nel campionato italiano: ormai ci siamo. L’ex Chelsea non vede l’ora di cambiare aria per sposare un progetto interessante anche in Serie A.

Dopo l’addio di Marko Arnautovic, il Bologna è sempre alla ricerca di un valido attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare l’ex centravanti del Chelsea, Michy Batshuayi, che è pronto a dire addio al Fenerbahce lasciando di colpo la Turchia sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Una soluzione gradita anche a Thiago Motta, che è voglioso di avere subito a disposizione un nuovo elemento di assoluto valore per puntellare il reparto offensivo.

Batshuayi sarebbe perfetto come terminale offensivo di Thiago Motta, che ha perso pochi giorni fa l’attaccante austriaco Marko Arnautovic. Un momento davvero decisivo per conoscere il suo futuro con il Bologna che intende fare sul serio. Ancora pochi giorni, poi si conoscerà la verità per mirare sempre più in alto. La dirigenza emiliana vorrebbe così accontentare il proprio allenatore che vorrebbe abbracciare il futuro attaccante in tempi brevi. Un valido attaccante esperto che potrebbe alzare il tasso tecnico della rosa del Bologna, che sogna sempre di tornare nell’Europa che conta dopo tanti anni lontano da palcoscenici di assoluto livello.