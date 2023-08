I 40 milioni che sbloccano Vlahovic: accordo saltato

L’accordo che era stato precedentemente fatto per il cartellino di Dusan Vlahovic sembrerebbe essere tornato in auge

Dusan Vlahovic è uno degli oggetti di mercato più desiderati in circolazione. In principio si era fatto avanti il Bayern Monaco, che non avendo riscontrato la complicità da parte della Juventus per il trasferimento ha scelto di virare su Harry Kane. A sua volta il serbo ha scelto di rimanere a Torino, ma con la giusta offerta le cose potrebbero cambiare. Lo scorso anno la stagione del giocatore non è risultata affatto costernata da rose e fiori, ragion per cui tutto può cambiare.

In virtù anche di maggiori aspirazioni, per quanto i bianconeri possano fare all-in sul campionato, non dovendo di fatto disputare alcuna coppa o competizione extra. A questo proposito, i nomi delle pretendenti sono stati tanti. Di recente sembra essere tornata in vita l’opzione Chelsea, con i Blues che così come il club citato in precedenza stanno nuovamente cercando di risolvere il rebus prima punta.

Quest’anno la squadra sembrerebbe avere delle logiche di gioco differenti grazie a Pochettino, per quanto i risultati non stiano ancora dando i frutti sperati. In questo avvio di Premier League sono infatti arrivate già un pareggio e una sconfitta, portando così il bilancio momentaneo ad un solo punto ottenuto in due partite. Servirà al più presto completare il reparto offensivo, se si vorrà evitare il solito disastro stagionale che si è visto lo scorso anno. Anno in cui il club londinese si è reso protagonista in negativo, con la stragrande maggioranza dei target di stagione falliti.

Per fortuna si è fatta viva una nuova ipotesi, che potrebbe immediatamente dare nuove speranze ai tifosi. Si tratta infatti di un attaccante che tutti conoscono in Italia, e che all’estero in tanti vorrebbero.

Vlahovic in direzione Londra?

Dusan Vlahovic a quanto pare è stato richiesto dal Chelsea. O per meglio dire, potrebbe essere richiesto dal club. Il motivo riguarda uno scenario di mercato che, dopo essersi concluso, potrebbe aprire lo spazio ad un colpo che farebbe la fortuna dell’ipotetico proprietario.

BREAKING: Monaco are set to make a formal bid worth more than £35m for #AFC striker Folarin Balogun.#CFC have also held tentative talks with Balogun’s advisers over a potential move to Stamford Bridge.

– talkSPORT sources understand

🚨 More ☞ https://t.co/dHUPYxfGXK pic.twitter.com/0a3pvYG34p

— talkSPORT (@talkSPORT) August 23, 2023

Con la sfumata di Balogun, dunque, i londinesi potrebbero virare sul serbo di proprietà della Juventus.