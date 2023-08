Bye bye Juve, affare lampo con l’Atalanta: i dettagli

Attenzione all’Atalanta sempre vigile sul mercato: potrebbe concretizzarsi un affare last minute anticipando la Juventus

Grazie alla cessione di Hojlund al Manchester United, in questo calciomercato l’Atalanta ha speso davvero tanto mettendo a disposizione di Gian Piero Gasperini una rosa all’altezza di un quarto posto. Riconquistare la Champions è, appunto, il massimo obiettivo di questa stagione della società.

Bakker e Kolasinac in difesa, soprattutto senza la necessità per ora di cedere il giovane Scalvini che molto difficilmente non concluderà anche questa stagione in nerazzurro. A centrocampo è arrivato Charles De Ketelaere, affare fiutato dallo staff nerazzurro con il belga scontento a Milano ma già in gol alla prima di campionato con la Dea. E poi l’attacco, dove la squadra di Gasperini ha puntato sull’usato garantito: Gianluca Scamacca ed El Bilal Traoré.

A pochi giorni dalla fine del mercato, però, la squadra lombarda vuole farsi un ultimo regalo finendo per fare uno smacco addirittura alla Juventus. La società che ha formato il Gasperini allenatore stavolta potrebbe restare a bocca asciutta, data l’accelerata dei bergamaschi su un obiettivo comune di mercato che poche settimane fa piaceva anche alla Roma.

Bye bye Juve, va all’Atalanta

Stando alle ultime indiscrezioni, alla fine il difensore dello Spezia Emil Holm partirà anche se a poche ore dalla fine del calciomercato. Su di lui appunto sarebbero rimaste Juventus, Atalanta e un club di Premier League. Probabilmente i liguri avrebbero provato a tenerselo stretto almeno per un altro anno, ma dopo la retrocessione è ovvio che le cose siano cambiate con lo svedese che ha molte richieste.

Il ventitreenne, che può giocare anche a centrocampo, non ha per ora messo piede in campo nella nuova stagione con lo Spezia che a questo punto attende l’offerta giusta. Per ora nessuna delle interessate avrebbe comunque raggiunto l’accordo con il club di Robert Platek, che per adesso spara alto.

Ciò fa ancora ben sperare l’Atalanta che non molla nonostante la concorrenza di club di spessore. Per Holm, gli spezzini chiedano ben 13 milioni, dopo aver speso appena 300mila euro per prelevarlo dal SönderjyskE.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, Holm è destinato a tornare subito in Serie A. Atalanta o Juve, presto lo scopriremo…