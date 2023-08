Annuncio ufficiale: accordo e addio alla Juventus

L’accordo è ufficiale: ha firmato la vecchia conoscenza del calcio italiano. Ecco tutti i dettagli

Non è stata una delle società più attive per quanto riguarda il mercato in entrata, questo perché la Juventus è stata concentrata anzitutto sulla sistemazione dei diversi esuberi. Colpo finale? Probabilmente non accadrà, visto che ai bianconeri sarebbe interessato soprattutto l’ingresso di un nuovo attaccante in caso di addio di Dusan Vlahovic. A meno di sorprese, però, il serb resterà a Torino.

Oltre alle due reti già messe a segno, altro indizio della permanenza del classe 2000 è l’accordo di Romelu Lukaku con la Roma. Non è un segreto che la Juventus aveva puntato proprio su di lui in fase di mercato, obiettivo poi abbandonato diversi giorni fa. Poi è sfumato nelle scorse ore un altro possibile tassello in entrata.

Juventus, che beffa: ha appena firmato

Uno dei nomi che giravano per quanto riguarda la compagine bianconera, che ha come obiettivo quello di arrivare tra le prime quattro in Serie A, era quello del belga Timothy Castagne, esterno basso che conosce bene il calcio nostrano. Il classe ’95 infatti aveva giocato per tre stagioni con la maglia dell’Atalanta prima di trasferirsi al Leicester City, squadra con cui è retrocesso pochi mesi fa dalla Premier League.

Le Foxes però hanno trovato l’accordo per la cessione del forte esterno basso con un’altra squadra inglese. Infatti Castagne si trasferirà da Leicester alla cosmopolita Londra, sponda Fulham. Il caciatore ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto, con tanto poi di successiva ufficialità dello stesso Fulham.

Welcome to Fulham, @CastagneTim! ✍️ — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 29, 2023

Dopo averlo preso per poco più di 6 milioni, la Dea cedette il difensore al Leicester per circa 20 milioni. A circa 18 milioni – bonus inclusi – è adesso avvenuta la sua cessione al Fulham.

Castagne è un calciatore molto duttile capace di fare l’esterno basso a quattro o anche quello di spinta nel centrocampo a cinque, lo stesso che sta infatti adoperando Max Allegri. Si pensa, quindi, che come ultimo colpo di mercato, sfumato il belga, la Juve provi a farne uno molto simile dal punto di vista tattico.

Per questo nelle ultime ore prendono sempre più piede le quotazioni di Emil Alfons Holm, il classe 2000 retrocesso a maggio con lo Spezia e che vorrebbe una chance in Serie A. Probabile che i bianconeri provino a strapparlo in extremis. Sfida aperta all’Atalanta.