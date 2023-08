Colpaccio al GF Vip 8, arriva una vera icona del mondo sportivo: fan in delirio

Si sta delineando il cast del “Gf Vip 8”, al via dall’11 settembre su Canale 5. Uno dei concorrenti è decisamente conosciuto da tutti gli appassionati di sport, la sua presenza regalerà colpi di scena

È ormai iniziato il conto alla rovescia in vista della partenza del “Gf Vip 8”, al via dall’11 settembre, ancora con Alfonso Signorini a fare da padrone di casa. Si profila un’edizione profondamente rinnovata, non solo perché prevede la presenza in casa anche dei cosiddetti “Nip”, ovvero dei concorrenti non famosi, ma anche perché al fianco del conduttore non ci saranno più due opinioniste, ma una: Cesara Buonamici, alla dua prima esperienza in questo ambito.

Pier Silvio Berlusconi sin dall’inizio è stato chiaro, la parte dedicata al trash deve essere ridotta se non del tutto eliminata, proprio per questo si è deciso di prestare un’attenzione ancora più forte alla scelta dei concorrenti. Ad alcuni l’età media dei partecipanti potrà sembrare più alta rispetto al passato, ma si punta a creare uno show piacevole e tutt’altro che volgare.

Man mano che ci avviciniamo ala data fatidica dell’11 settembre, crescono i dettagli su chi saranno gli inquilini della prossima edizione del “Gf Vip 8”. L’ultimo a svelare i suoi piani è stato il diretto interessato, segno evidente di come sia curioso per l’avventura che lo aspetta. Il suo carattere non è certamente dei migliori, non è escluso questo possa essere motivo di dissidio con i suoi compagni di avventura.

“Gf Vip 8”: svelato un altro concorrente

Di chi si tratta? Di un personaggio conosciutissimo anche dagli appassionati di sport per il suo tifo per la Juventus. Giampiero Mughini. La diplomazia non è certamente tra le sue doti migliori, come ne ha dato dimostrazione in più occasioni in Tv, sia quando si è trattato di difendere la sua squadra (in modo particolare all’epoca post Calciopoli) sia quando si è trovato a discutere con persone che la pensavano diversamente da lui.

Solo qualche mese fa, ad esempio, era arrivato alle mani con Vittorio Sgarbi in occasione della loro presenza in una puntata del “Maurizio Costanzo Show“. Certamente episodi come questi nel reality non saranno concessi, quindi sarà necessario anche da parte sua cabiare atteggiamento.

È stato lo stesso Gianpiero Mughini a ufficializzare la sua partecipazione al “Gf Vip 8” attraverso una leggera inviata a Dagospia, testata sepre in prima linea sulle ultime novità che riguardano i personaggi famosi. “Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”. – ha scritto.

Almeno ufficialmente il giornalista, che in passato ha partecipato anche a “Ballando con le stelle“, non ha fatto il nome del programma, ma non sembrano esserci grossi dubbi.

Lo scrittore sembra essere consapevole di come siano destinati a diventare accesissimi i dibattiti sui social, proprio per questo sembra avere deciso di agire in anticipo “allertando” chi è pronto a fare il possibile per sostenerlo: “È sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi”. Insomma, si preannuncia davvero un’edizione che promette di stupire.