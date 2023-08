Juventus colpita e affondata: sarà nerazzurro in prestito

La fase finale del mercato estivo si avvicina e iniziano a definirsi gli ultimo colpi delle squadre di Serie A: la Juventus di Massimiliano Allegri è stata beffata sul più bello nella corsa ad un obiettivo di mercato

Dopo un lungo corteggiamento, iniziato nella parte finale della stagione precedente, i bianconeri dovranno rinunciare ad uno dei prescelti del tecnico ex Milan e Cagliari: il calciatore ha preferito vestire il nerazzurro.

La trattativa ha subito una repentina accelerata nelle ultime ore e potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta con la formula del prestito. La Vecchia Signora, dopo l’ennesimo smacco ricevuto in questa sessione di mercato, ha adesso pochissimo tempo per trovare un’alternativa all’altezza. Cristiano Giuntoli è già al lavoro per spegnere i mugugni di una piazza pretenziosa come quella juventina che sognava un’estate decisamente diversa.

La Juventus non sta di certo vivendo un momento tranquillo. La tribolata estate giudiziaria è stata archiviata ma già alla seconda giornata di Serie A sono ripartite le polemiche per l’episodio dell’Allianz Stadium tra Iling Junior e Ndoye dove l’arbitro Di Bello ha deciso di non intervenire.

La tifoseria bianconera non è affatto contenta del mercato condotto da Giuntoli, accolto come un grande colpo dopo il suo addio al Napoli. Alla corte di Allegri, infatti, è arrivato il solo Timothy Weah, troppo poco per una tifoseria abituata a ben altro. Come se non bastasse, nel giro di qualche ora potrebbe concretizzarsi l’ennesima beffa per la Vecchia Signora che vedrebbe un obiettivo di mercato accasarsi tra le fila di una rivale. Si tratta di Emil Holm, laterale dello Spezia.

La Juve se lo lascia sfuggire: il calciatore dice sì ai nerazzurri, chiusura vicinissima

L’esterno svedese era entrato in orbita Juventus già prima dell’inizio ufficiale del mercato, ma con il passare del tempo il suo arrivo si è fatto sempre più remoto. Adesso lo svedese potrebbe sfumare del tutto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Atalanta e Spezia avrebbero raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Holm alla Dea.

Gli orobici sono riusciti a strappare un prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8,5. Holm era seguito con interesse anche dal Sassuolo ma sin dall’inizio del mercato la Vecchia Signora sembrava avere un vantaggio siderale. Vantaggio spazzato via dall’Atalanta che con l’arrivo di Holm libera Soppy diretto al Torino di Ivan Juric.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI