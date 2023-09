Salma Hayek straripante: lato A incontenibile

Salma Hayek abbatte ogni barriera del tempo, mostrandosi in piena forma per la gioia dei tanti fan sui canali social

L’attrice è una delle stelle di Hollywood, ma anche una produttrice di primo livello. L’interprete messicana ha un grande numero di fan in tutto il mondo, rimasti ora stupiti dalle ultime foto, dove mostra tutto il suo benessere psico fisico.

Ci sono stelle che rimangono tali, l’età che avanza è solo un numero in più da aggiungere sul conteggio nella carta d’identità. È il caso di Salma Hayek, interprete di numerosi capolavori e sempre pronta a nuove sfide in campo cinematografico.

Ha spesso interpretato ruoli un po’ controversi, ma allo stesso tempo carichi di sensualità. Portata dal suo modo di essere, un fascino innato che proviene dalle sue origini messicane ma anche dall’aver mantenuto sempre uno stato di forma eccellente, come testimoniato dalle ultime foto sui social.

Qualche segreto di bellezza ha lasciato un po’ basito il pubblico femminile che vede in lei un punto di riferimento. Un consiglio in particolare è stato analizzato, non si sa fin quanto sia efficace. Salma Hayek per mantenere il suo viso senza rughe non lo lava alla mattina, scatenando così una serie di discussioni e anche di meme sulla vicenda. Se l’effetto notte faccia bene in volto non si sa, di certo sono altre parti del corpo ora a emergere: il décolleté di Salma Hayek prende applausi invece dal pubblico maschile.

Hayek, visione celestiale per i suoi fan

I fan sono rimasti stupiti da tanta bellezza, che l’attrice mostra senza nessuna remora. Ricevendo gli applausi dei suoi followers su Instagram, ma anche degli altri colleghi famosi nel mondo di Hollywood, come nel caso di Jessica Alba, che ha commentato con le tre smile a indicare una vampa. E, in effetti, sono foto che infiammano queste della 56enne messicana, un carico di sensualità anche inatteso che di certo non dispiace ai fan.

I numeri sui social confermano come, nonostante l’età, sia sempre al centro delle attenzioni. Ha più di 27 milioni di fan, un risultato raggiunto anche con foto come queste a fare il giro del mondo. Salma Hayek virale e pronta ancora a stupire, ha svelato il segreto per un volto ben tirato, ma non quello per un fisico così tonico. E, probabilmente, c’è da immaginarselo: certi trucchi meglio tenerli per sé, soprattutto nello spietato mondo del cinema americano.