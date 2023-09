Serie A: svolta in difesa: colpo Ramos a zero

Il calciomercato è ormai chiuso, ma si possono piazzare i colpi a zero. E una big di Serie A pensa a Sergio Ramos per completare la rosa.

Ormai sono passate 24 ore dalla chiusura ufficiale del calciomercato e il più sembra essere ormai fatto. Ma c’è la possibilità ancora di completare la rosa con i colpi a zero e sono in corso dei ragionamenti per prendere una decisione ufficiale.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, tra i colpi a zero c’è anche Sergio Ramos e una squadra di Serie A ci sta pensando per chiudere il proprio calciomercato. Nessuna decisione, però, è ancora stata presa e presto dovranno essere sciolti tutti i dubbi.

Calciomercato: Sergio Ramos in Serie A, ecco chi lo prende

Nonostante una stagione complicata a causa degli infortuni, Sergio Ramos continua a restare un calciatore di esperienza e, soprattutto, in grado di poter ambire a traguardi importanti. La speranza per lo spagnolo è quella di trovare una squadra pronta a regalargli successi importanti e da qui la decisione, almeno per il momento, di dire no a qualsiasi proposta arrivata dalla Turchia e dalla stessa Arabia.

In Serie A c’è una big che ci pensa seriamente, ma ancora non ha sciolto i dubbi. Stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi, la Roma tramite Mourinho aveva sondato il terreno per Sergio Ramos, ma alla fine non c’è stata una fumata bianca nella speranza di arrivare ad uno giovane. Ora la situazione è cambiata e, visti i problemi registrati nelle prime giornate, non è da escludere un tentativo dei giallorossi.

Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà una fumata bianca oppure no. Ad oggi è una possibilità poco percorribile, ma conosciamo Mourinho e non possiamo escludere che sia lui stesso a spingere la società per piazzare un colpo importante considerando che Sergio Ramos ha sicuramente esperienza.

La Roma valuta il profilo di Sergio Ramos in questi giorni di calciomercato dedicato agli svincolati e vedremo se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.