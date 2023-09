Ecco perché l’operazione Lukaku è ad altissimo rischio

Uno degli affari di calciomercato estivo è stato quella di Lukaku alla Roma, un’operazione ad altissimo rischio. Andiamo a vedere perché e quali sono i rischi principali

La sessione estiva di mercato è stata particolarmente lunga ed intensa, in particolare per Romelu Lukaku. La destinazione del belga è cambiata più volte, fino al completamento dell’affare con il club giallorosso.

A giugno sembrava pronto a rimanere all’Inter, poi dopo la finale di Champions dei nerazzurri, il suo atteggiamento per cercare una nuova squadra ha indispettito la società meneghina. Sembrava destinato alla Juventus, nell’ottica di uno scambio con il Chelsea, dove a Londra sarebbe andato Vlahovic, ma la trattativa non ha mai avuto un’improvvisa accelerazione tra le due società.

Tra le poche certezze, la punta belga non sarebbe rimasto nella capitale inglese, trovandosi fuori rosa con i Blues. Gli ultimi giorni di calciomercato lo hanno portato alla Roma. I tifosi giallorossi lo hanno accolto con molto calore al suo arrivo, ma un dubbio permane sulla trattiva.

Ci ha pensato un esperto di finanza a svelare quanto accaduto nella vicenda. Si tratta di Kieran Maguire, il quale è stato interpellato in un noto sito inglese. Nell’intervista ha parlato di un affare ad altissimo rischio per un determinato motivo.

Altissimo rischio Lukaku: trattativa sotto indagine

I suoi dubbi sono sui lunghi contratti stipulati dal Chelsea, oltre ad avere di frequente ingaggi molto alti, come nel caso di Romelu Lukaku. Ciò comporta la grande difficoltà di venderlo a titolo definitivo, rinviando a data da destinarsi la cessione completa del giocatore.

Tale situazione rischierebbe di protrarsi sino a scadenza del contratto, oltre a trattarsi di un giocatore con cui il club andrà in perdita, vista l’enorme cifra con cui venne acquistato dall’Inter nell’estate 2021. Quando furono investiti circa 115 milioni di euro, una somma spropositata, visto il rendimento del belga con i Blues.

Solo un’estate dopo vi è stato il prestito agli stessi nerazzurri, poi quello successivo alla Roma per 5,8 milioni di euro. Non essendoci un diritto di opzione, l’estate prossima rischia di ripresentarsi un nuovo prestito. Ricordiamo come il contratto con il Chelsea sia in scadenza nel 2026, quindi chissà cosa accadrà a Romelu Lukaku tra un anno. Nel frattempo, la punta di Anversa si gode l’affetto dei nuovi tifosi, in attesa di capire quale potrà essere il suo futuro.