Lo zoom svela il dettaglio rovente: Chiara Ferragni senza freni

Chiara Ferragni non ha freni inibitori sul proprio profilo Instagram, dove nelle scorse ore ha postato un’altra immagine alquanto scottante

Chiara Ferragni è sempre al centro dei riflettori. E come potrebbe essere altrimenti d’altronde, visto che stiamo parlando di una donna famosissima anche a livello internazionale. Lei e Fedez rappresentano i componenti di una delle coppie più seguite al mondo. Entrambi sono particolarmente attivi sui social e, spesso, mostrano al pubblico anche vari momenti della loro vita quotidiana.

Di conseguenza, la loro esposizione mediatica è a dir poco gigantesca. Chiara Ferragni e il marito, inoltre, hanno cercato più volte di dare il proprio contributo nell’ambito del sociale. E tutti e due elargiscono la propria opinione anche su delle tematiche abbastanza delicate. Ad esempio, l’influencer nata a Cremona ha preso le distanze dalle dichiarazioni del compagno della premier Giorgia Meloni.

Negli ultimi giorni Andrea Giambruno ha generato parecchio rumore, per via delle sue frasi riferite ai recenti casi di stupro: “Se vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti. Ma se eviti di farlo e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, perché poi il lupo lo trovi“.

Questo, invece, il messaggio della Ferragni via social: “Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata“. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Parallelamente l’imprenditrice digitale, che lo scorso 7 maggio ha raggiunto la soglia dei 36 anni, ha celebrato sul proprio profilo Instagram il suo anniversario di matrimonio attraverso un post estremamente dolce e romantico.

La relazione va avanti da ben sette anni e il 1° settembre del 2018 i Ferragnez si sono convinti a dirsi sì di fronte all’altare. Una cerimonia da favola quella che vide protagonisti gli innamorati in argomento, con tanti invitati speciali. Ricordi indelebili, che ancora oggi emozionano tanto la designer e modella cremonese.

Chiara Ferragni punge gli haters: messaggio sexy su Instagram

La coppia, tra l’altro, ha sfruttato l’occasione per concedersi una bella vacanza in Toscana, all’insegna dell’amore e del romanticismo. Un momento soltanto per loro, prima di rituffarsi nello stress e nella banalità – si fa per dire – della vita di tutti i giorni. Lei, intanto, continua a deliziare i suoi fan pubblicando immagini molto sexy.

A tal proposito, sul profilo Instagram della nota influencer, la quale vanta una ricchissima fan base da quasi 30 milioni di followers, si può osservare uno scatto realizzato tramite lo specchio di un ascensore. L’immagine ritrae Chiara mentre indossa una magliettina molto attillata, che presenta la scritta “Somebody in Italy loves me“.

In descrizione la modella ha aggiunto: “And somebody hates me too, but that’s ok“. Tradotto: “In Italia c’è anche qualcuno che mi odia, ma va bene così“. Piccola frecciata da parte della Ferragni nei confronti di coloro che di frequente la prendono di mira, pure con commenti decisamente poco carini. Ma lei non si lascia abbattere.