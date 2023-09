Ribaltone in panchina, dopo la sosta arriva Tudor

Cambia tutto dopo poche giornate dall’inizio della stagione: dalla Francia sono sicuri, Tudor pronto a tornare in panchina

L’addio di Igor Tudor dalla panchina dell’Olympique Marsiglia sorprese sia dirigenza e tifosi poiché l’allenatore ex Udinese e Hellas Verona riuscì ad imprimere ottimamente la sua idea di calcio nei calciatori marsigliesi. Le sue furono dimissioni eccellenti in quanto in un solo anno riuscì a conquistare un terzo posto con qualificazione Champions annessa.

Non un risultato da poco considerando che in Francia molte formazioni sono costruite per raggiungere una delle quattro posizioni utili alla partecipazione della più celebre competizione europea. Tudor ci riuscì e in un modo peraltro spettacolare, mostrando un calcio offensivo che diede non poche soddisfazioni al pubblico sempre esigente del Velodrome.

L’allenatore croato ed ex conoscenza del campionato italiano tuttavia potrebbe incrociare il suo destino con la Ligue 1 ancora una volta andando a sedersi su una panchina celebre quanto quella del Marsiglia per sistemare una squadra potenzialmente forte ma in questo momento in crisi identitaria.

Ligue 1, dalla Francia sono sicuri: Tudor andrà al Lione

Il percorso del Lione fino a questo momento e considerando il potenziale a disposizione, è stato assolutamente deludente: finora è arrivato un solo punto in tre partite giocate tra l’altro piuttosto male. Lo stesso Laurent Blanc, allenatore dei Les Gones, in conferenza stampa dopo la debacle in casa contro il Montpellier per 4-1, fu piuttosto autoironico rispondendo a una domanda di un giornalista e dicendo che per sistemare la situazione “avrebbe cambiato l’allenatore del Lione“, cioè lui.

In pratica dimissioni, a poche giornate dall’inizio della nuova Ligue 1 che vede in questo momento il Lione penultimo in classifica con un solo punto conquistato (solo il Clermont ha fatto peggio avendone perse tre su tre). E proprio in questo discorso potrebbe inserirsi la figura di Tudor – nei radar della Juventus – il quale andrebbe proprio a sostituire l’ex commissario tecnico della nazionale francese ridando vigore a una squadra in questo momento abbastanza in confusione. Dalla Francia sono convinti della possibilità dell’operazione subito dopo la sosta delle Nazionali.

Del resto le parole di Blanc, all’indomani della seconda sconfitta stagionale, non furono buttate a caso ma evidentemente facevano riferimento a una situazione di spogliatoio non più coesa come la passata stagione, dove d’altra parte il Lione comunque fallì la qualificazione Champions posizionando al settimo posto in classifica.