Serie A: colpo a sorpresa, Ayew a zero

Il calciomercato si è ormai chiuso da poco, m in Serie A si continua a ragionare sui possibili colpi a zero. E tra loro ci potrebbe essere anche Ayew.

Nonostante il calciomercato sia chiuso, alcune squadre sembrano ancora incomplete e per questo motivo si è al lavoro per cercare di individuare i giusti giocatori per consentire ai tecnici di avere delle certezze. E tutto è possibile grazie ai giocatori senza contratto.

Secondo quanto riferito da footmercato, Ayew potrebbe essere un colpo a sorpresa per il calciomercato nella nostra Serie A. Il calciatore è pronto a dire sì a questa esperienza e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più certo.

Calciomercato: colpo a sorpresa, Ayew arriva a zero

Ayew è un attaccante di assoluta esperienza e qualità. Come scritto dalla Francia, il calciatore ha rifiutato tutte le offerte arrivate dalla Turchia, dalla MLS e dall’Arabia per capire se alla fine ci sarà l’opportunità di continuare a giocare in uno dei migliori calciatori europei. Si tratta di una possibilità importante per cercare di ottenere dei chiudere nel migliore dei modi la sua carriera. I contatti sono in corso e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere delle idee più chiare.

Ayew potrebbe essere una opportunità di calciomercato per squadre come Bologna, Salernitana, che sono alla ricerca di giocatori di esperienza che potrebbero consentire di fare un salto di qualità importanti. Per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Vedremo se alla fine ci sarà la possibilità di vedere il ghanese in Italia oppure deciderà di continuare in Premier. Si tratta di una possibilità molto importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Mercato: Ayew una buona chance per la Serie A

Ayew rappresenta sicuramente una possibilità importante per la Serie A a calciomercato chiuso visto che si tratta di un colpo a parametro zero. Naturalmente la strada è lunga e può ancora succedere di tutto. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. Lui è pronto a spingere per restare in Europa e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.