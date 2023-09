Svincolato last minute, l’ex nerazzurro stuzzica la Serie A

Svincolatosi a fil di sirena, l’ex nerazzurro fa gola alla nostra Serie A. Ecco di chi si tratta e a chi interessa

Les jeux sont faits. Il calciomercato ha chiuso i battenti. Termina così il campionato dei sogni (dei tifosi) e parola, quindi, solo al campo di gioco.

Per qualche mese vanno in naftalina indiscrezioni, retroscena, presunte ‘bombe’ e annesse proteste dei tifosi per il mancato arrivo di un calciatore che già vedevano con indosso la maglia della loro squadra del cuore.

I tecnici, dal canto loro, devono rimboccarsi le maniche: non potendo più aspettarsi ulteriori rinforzi, devono ottimizzare il ‘capitale umano’, alias i calciatori che hanno a disposizione.

Per correttivi, integrazioni e cambi in corsa occorre attendere l’apertura della sessione invernale di calciomercato, in calendario a gennaio del prossimo anno.

Tuttavia, per una particolare categoria di calciatori, gli svincolati, le contrattazioni non sono terminate. E tra loro c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano che potrebbe di nuovo fare gola alla Serie A.

Svincolato last minute: il ‘Papu’ Gomez stuzzica la Serie A

Nessun clamoroso colpo last minute, di quelli cioè in grado di spostare gli equilibri, ma solo aggiustamenti per rendere la rosa ulteriormente competitiva e per avere una valida alternativa per ogni ruolo.

A titolo d’esempio, la dirigenza dell’Inter ha fatto un ultimo regalo a Simone Inzaghi mettendo sotto contratto il 30enne centrocampista, ormai ex Ajax, Davy Klaassen.

Comunque, proprio a fil di serena il ‘Papu’ Gomez, dopo 66 presenze condite da 9 gol e con la ciliegina dell’Europa League conquistata la scorsa stagione nella finale contro la Roma di José Mourinho, ha rescisso il contratto che lo legava al Siviglia.

Di conseguenza, l’ex Atalanta è libero di firmare già adesso un contratto con un altro club a parametro zero. Probabile che, come per tanti suoi colleghi, il suo futuro sia in Arabia Saudita. Tuttavia, il ‘Papu’ ha lasciato un ottimo ricordo nel nostro Paese.

Il culmine della carriera lo ha raggiunto proprio indossando la maglia della ‘Dea’, 50 gol in 209 apparizioni, quando era tra i migliori interpreti nel suo ruolo dell’intero massimo campionato.

Ecco perché il ‘Papu’ Gomez potrebbe tornare di moda in Serie A. In particolare, la sua esperienza, la sua imprevedibilità, la sua capacità di sgusciare via in dribbling e di servire assist potrebbero fare comodo a squadre come la Salernitana e l’Udinese.

Insomma, il ‘Papu’ Gomez potrebbe rappresentare la soluzione low cost per le loro difficoltà nel creare gioco ampliando il ventaglio delle loro opzioni tattiche. Ma al momento si tratta solo di una suggestione anche perché, come sempre, l’ultima parola l’avrà il rettangolo verde.