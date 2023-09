Mourinho ‘indecente’: spazzato via dalla Roma

L’arrivo di Lukaku al fotofinish aveva restituito entusiasmo ai tifosi, ma la Roma non carbura: Mourinho sul banco degli imputati

Ci si aspettava una Roma diversa che quantomeno riuscisse a migliorare i difetti della scorsa stagione e invece José Mourinho continua a far discutere per il suo atteggiamento a volte fin troppo le righe. E le polemiche nei suoi confronti in tal senso non mancano.

Siamo soltanto all’inizio e la condizione fisica della formazione giallorossa non può ancora definirsi all’altezza, ma quanto visto durante il match contro il Milan dimostra che lo Special One dovrà ancora lavorare soprattutto sotto l’aspetto difensivo: sei gol in tre partite è un passivo troppo grande per una squadra che, sulla carta, intende come minimo tornare tra le prime quattro. Il solo Lukaku riuscirà a risolvere quantomeno l’aspetto offensivo? Troppo presto per dirlo ma di sicuro il belga se messo in condizione potrà dare una mano alla squadra nei momenti critici.

Inoltre ciò che fa discutere è il comportamento a volte fin troppo polemico di Mourinho che, come ha fatto proprio all’indomani della sonora sconfitta col Milan, non si è presentato in conferenza stampa. Un atteggiamento definito da molti osservatori “indecente”.

Le aspettative dei tifosi romanisti sono ogni anno elevate poiché si cerca di raggiungere sempre quello step in più in avanti cosicché da migliorare definitivamente. E invece il raggiungimento di quello step non è arrivato, almeno finora. L’obiettivo rimane tornare di nuovo in Champions League, ma per arrivare a ciò occorre ancora tanto lavoro.

Roma, Mourinho criticato: “Indecente”

Dopo la debacle interna contro il Milan ciò che ha colpito tifosi e osservatori parziali è stato l’atteggiamento di Mou che non si è presentato ai microfoni della stampa per spiegare quanto accaduto durante il match. E questo comportamento non è piaciuto al noto giornalista Sandro Sabatini.

Durante una trasmissione di Radio Radio, il giornalista non ha riservato espressioni benevoli nei confronti del tecnico romanista accusato di non aver parlato al termine della sfida col Milan: “Mourinho? Indecente il fatto che gli allenatori parlino tutto ma in Italia no”, afferma Sabatini.

“Addirittura chi non si presente non riceve nemmeno una multa quindi Mourinho non verrà punito“. Insomma parole pesanti e che fanno capire molto del clima che si respira nella Capitale dopo tre partite giocate al di sotto delle aspettative.

