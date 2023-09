Gasperini sulla graticola: caos a Bergamo

Gian Piero Gasperini è finito sulla graticola in quel di Bergamo ed ora è caos in casa nerazzurra: ecco cosa è successo

Negli ultimi anni, l’Atalanta è stata una delle più belle rivelazioni del nostro calcio ed i nerazzurri, oltre a far bene in Serie A, hanno dimostrato il loro valore anche in Europa.

La Dea è sempre stata ricoperta di tanti elogi da parte di addetti ai lavori e non ed il merito di tutto ciò è stato principalmente di Gian Piero Gasperini. Alla guida dell’Atalanta dal 2016, il tecnico piemontese ha portato il club orobico fino ai quarti di finale di Champions League, facendosi apprezzare per il calcio espresso dalla sua squadra.

Ogni anno, il nome di Gasperini è stato accostato alle big nostrane, ma il tecnico ha sempre giurato fedeltà all’Atalanta ed ha deciso di restare a Bergamo anche per questa stagione. Tuttavia, nelle ultime ore, Gasperini è finito nell’occhio del ciclone per alcune pesanti dichiarazioni dell’ex difensore bergamasco Joachim Maehle ed ora regna il caos in casa nerazzurra.

Dopo essere passato dall’Atalanta al Wolfsburg in quest’ultima sessione di mercato, Joachim Maehle ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalle scarpe nei confronti del suo ex allenatore Gian Piero Gasperini. Dal ritiro della nazionale danese, l’ex difensore dei nerazzurri ha attaccato in maniera pesante il tecnico piemontese in conferenza stampa, affermando come a Bergamo ci fosse un regime dittatoriale nello spogliatoio.

Atalanta, Maehle attacca Gasperini: il difensore sciocca tutti

Maehle ha dichiarato come Gasperini avesse il controllo su tutto e che decideva tutto lui, non lasciando libertà ai giocatori e facendo trascorrere a tutta la squadra più tempo al centro di allenamento che a casa con le loro famiglia. Il difensore danese ha aggiunto pure come il tecnico piemontese fosse fissato su alcune cose ed addirittura gli impediva di andare all’allenamento in auto assieme ad Hojlund.

Nel corso di questa lunga conferenza stampa, Maehle ha dipinto Gasperini come un despota, affermando come la gestione dello spogliatoio da parte del tecnico piemontese fosse basata sulla paura. Dichiarazioni pesanti e scioccanti quelle di Maehle che hanno trovato l’appoggio di un altro giocatore andato via dall’Atalanta quest’estate, ovvero Merih Demiral.

Via social, infatti, il difensore turco passato di recente all’Al Ahli ha confermato al cento per cento le parole del suo ex compagno di squadra, aggiungendo che presto tutti verranno a conoscenza di altri fatti nell’intervista che sarà lui a concedere.

Al momento non è arrivata ancora una risposta ufficiale da parte dell’Atalanta o di Gasperini, ma nel frattempo i tifosi orobici si sono schierati con il proprio tecnico, attaccando Maehle per queste sue dichiarazioni, tanto che il difensore ha dovuto limitare i commenti su Instagram, cancellando gli insulti. La sensazione, però, è che la storia non sia finita qui e nei prossimi giorni, molto probabilmente, ne sapremo di più.