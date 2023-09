Mancano 80 milioni: caos nel Napoli di De Laurentiis

Precipita nel caos il Napoli di Aurelio De Laurentiis: mancano 80 milioni di euro. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo

Rischia di lasciare strascichi lo stop casalingo del Napoli contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. L’ex Comandante a distanza di pochi mesi è uscito di nuovo vincitore da quello che un tempo era il suo stadio, il ‘Maradona’ (‘San Paolo’ quando il tecnico biancoceleste sedeva sulla panchina azzurra).

I tifosi partenopei sui social hanno bersagliato di critiche Rudi Garcia, con molti che già rimpiangono il suo predecessore, Luciano Spalletti, il condottiero del terzo scudetto.

Euforia per il terzo tricolore che sembra ormai un pallido ricordo tra le difficoltà in campo, con un assetto difensivo da rivedere, e un mercato che, per usare un eufemismo, non ha entusiasmato la piazza.

Come se tutto ciò non bastasse, la società è alle prese con un improvviso ‘buco’ da 80 milioni di euro che potrebbe far precipitare nel caos il club campione d’Italia in carica.

Napoli, 80 milioni per i rinnovi di Osimhen e Kvaratskhelia

Il calciomercato ha chiuso i battenti ma in casa Napoli continuano a tenere banco i rinnovi di contratto delle due punte di diamante del club azzurro: Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

In merito a quello dell’attaccante nigeriano, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it , per la fumata bianca occorre sciogliere due nodi.

In primis, quello relativo alla clausola rescissoria, con il Napoli che vorrebbe che fosse di 200 milioni mentre l’entourage del nigeriano spinge perché non superi i 120 milioni di euro. Dunque, una differenza di 80 milioni, non bruscolini. Infine, vanno limati alcuni dettagli legati al marketing.

Tutt’altro discorso per il georgiano. Dopo che nelle ultime ore si sono rincorse voci sul rinnovo del numero 77 azzurro, il Napoli con un comunicato ufficiale ha seccamente smentito l’esistenza di una trattativa per il prolungamento del contratto del georgiano: “Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo di un giocatore, il cui contratto scade tra 4 anni. Non lo hanno fatto né Meluso né Micheli né De Laurentiis o Chiavelli“.

Parole inequivocabili che sembrano mettere una pietra tombale sulla possibilità di un rinnovo del georgiano a breve. Del resto, come specificato dal club azzurro nel suddetto comunicato, Kvara ha ancora 4 anni di contratto, dunque ogni discorso è prematuro.

Eppure, sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Napoli era pronto a raddoppiare lo stipendio che attualmente percepisce il georgiano ma agli agenti di quest’ultimo sono pervenute delle offerte importanti che li hanno indotti a bloccare la trattativa.

Nessuna certezza, però, sulle squadre in questione così come, a questo punto, sul futuro a lungo termine in azzurro di Kvaratskhelia.

