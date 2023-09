Elisabetta Canalis a far la spesa come sul red carpet: look mozzafiato

Elisabetta Canalis sorprende anche nei gesti quotidiani, andando a fare la spesa decisamente in maniera sexy per il pubblico

L’ex velina negli States deve così prepararsi anche per il quotidiano, gesti che incuriosiscono il pubblico soprattutto per gli abiti indossati, non certo tipici di chi va a comprare qualcosa per la cena.

La vita americana di Elisabetta Canalis è sempre sotto l’occhio dei social, da tempo ormai è negli States con usi e costumi da rispettare. Si sente ormai una donna ben integrata nel contesto sociale americano, non le mancano di certo gli ammiratori nonché gli amici, come in questo caso.

Proprio dalle foto scattate da un suo amico, arrivano delle curiosità per le azioni che compie tutti i giorni, anche andando a fare la spesa la Canalis non rinuncia alla sua sensualità. In questo caso è un abito bianco a metterla in risalto, ben capendo come anche nei market la sua presenza non passa di certo inosservata.

Protagonista in Italia per molto tempo, ha scelto ormai l’America come luogo di dimora anche per fare crescere il figlio. Ed è proprio negli States che fa la spesa, chiaramente il confronto nemmeno regge con quanto può comprare in Italia, dal punto di vista della qualità e della freschezza.

Nella patria dell’obesità mondiale, anche fare la spesa può essere una sfida e la Canalis lo fa in maniera audace: corpetto bianco per Elisabetta da far ammattire i fan, quasi uno spot alla salute in mezzo a tanto cibo spazzatura.

Canalis, un carrello di sensualità

Con il carrello, e anche una successiva giacchetta, è entrata poi nel market americano, cercando di comprare qualcosa di non tropo grasso. Ha preso qualche frutto, probabilmente poi ha accelerato nel notare la grande quantità di cibo mordi e fuggi, cibo caloricamente eccessivo e anche dal prezzo non troppo contenuto.

La Canalis peraltro è attenta all’alimentazione e al benessere, non è un caso come sia testimonial in Italia di una importante marca di acqua minerale. Sta attenta alla sua linea, cercando di comprare solo cibi salubri anche per mantenersi in forma, evitare il grasso è l’ideale anche per chi si allena con costanza come lei, praticando la kick boxing. Gli effetti dell’alimento e della sana alimentazione si vedono, per qualche utente dovrebbe metter su anche qualche chilo: per fare ciò, basterebbe lasciarsi andare in due giorni tra tavole calde e hamburger di ogni genere.