Spunta il sosia di Milinkovic: la reazione di Sarri è da brividi

Milinkovic torna a Formello per la Lazio ma si tratta di un sosia, la reazione di mister Sarri è da non credere

Nonostante i campionati siano in pausa e una buona parte dei club ha calciatori impegnati con le nazionali, chi è rimasto alla base sta continuando ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Questo è il caso anche della Lazio che, seppur orfana di diverse elementi proprio come tante altre società, non ha mai smesso di preparare la sfida con la Juventus che ci sarà una volta smaltita la sosta.

Per l’occasione ad aver fatto visita ai suoi ex compagni e al tecnico ci ha pensato Sergej Milinkovic-Savic, o per meglio dire qualcuno che gli assomigliava particolarmente. Ora il club sembra vicino a trovare la quadra anche senza il Sergente, ma l’avvio di campionato è stato ostico e la preoccupazione dei tifosi si è fatta tangibile. Aver perso un giocatore come il serbo è pesato e sicuramente peserà anche in futuro nelle economie del club biancoceleste.

Al di là della sua nuova avventura in Arabia Saudita, il classe 1995 sta continuando a seguire le vicende della sua ex squadra e gli sarà sicuramente venuto da sorridere quando ha visto le foto di Maurizio Sarri in compagnia di quello che è il suo sosia. Avvistato Milinkovic dalle parti di Formello, però ovviamente si trattava di qualcuno la cui somiglianza è sembrata incredibile anche per il tecnico.

La Lazio riabbraccia Milinkovic, il sosia del calciatore che ha lasciato Sarri di stucco

Reazione esilarante da parte di Sarri, il quale si mostra spesso come un tipo scontroso davanti alle telecamere ma allo stesso tempo è anche una persona che sa stare allo scherzo. Selfie con il tecnico in macchina fuori dal centro sportivo per il tifoso che si è anche permesso una battuta.

“Mister, sono tornato dall’Arabia” ha detto il protagonista della simpatica vicenda che è così riuscito a strappare un sorriso al buon Sarri. Sorriso divertito per il mister che alla battuta non è proprio riuscito a trattenersi davanti ad un così ilare siparietto. Al di là degli scherzi Milinkovic avrebbe fatto sicuramente comodo a Sarri che non avrebbe disdegnato averlo almeno a disposizione contro la Juventus.

Dopo le prime due sconfitte per i capitolini è arrivata contro il Napoli la miglior vittoria possibile e ora l’obiettivo è dare continuità di risultati. Uscire dallo Stadium con almeno un punto sarebbe oro per la Lazio a caccia della conferma in Champions League.