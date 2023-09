Inghilterra, via Southgate: il sostituto è clamoroso

La panchina di Southgate starebbe traballando e l’Inghilterra avrebbe individuato il sostituto. Il nome ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi

Il CT inglese non è certo della conferma e la FA sarebbe già alla ricerca del suo erede. Il profilo emerso nelle ultime ore ha già scaldato i supporter dei Three Lions.

Negli ultimi anni l’Inghilterra è stata una delle nazionali che ha puntato sulla continuità. Dal 2016, infatti, Southgate è il CT dei Three Lions con cui ha ottenuto risultati altalenanti. Ad alcune delusioni scottanti ha alternato dei tornei esaltanti, tra cui Euro 2020, perso in finale contro l’Italia dopo un cammino praticamente perfetto. Tuttavia, il commissario tecnico non gode della fiducia totale da parte dei suoi tifosi, che negli anni hanno sempre contestato alcune delle sue scelte. La fiducia starebbe venendo meno anche da parte della FA, che avrebbe in mente un sostituto d’eccellenza.

L’Inghilterra si prepara alle qualificazioni per il prossimo Europeo. La nazionale è attualmente prima nel girone a punteggio pieno dopo quattro giornate, con Ucraina, Italia e Macedonia che inseguono. A qualificarsi saranno le prime due classificate: gli Azzurri di Spalletti hanno la possibilità di raggiungerlo nelle prossime due gare per poi arrivare allo scontro diretto del 17 ottobre. Il torneo si terrà questa estate e Southgate sogna di vincerlo dopo la delusione del 2021.

Inghilterra, Southgate traballa: idea sostituto di primissimo livello

Tuttavia, ripetiamo, la fiducia dei tifosi verso il CT traballa. In particolare, alcune convocazioni hanno fatto discutere: Maguire e Phillips, giocatori di fiducia di Southgate, sono stati chiamati nonostante lo scarso minutaggio nei rispettivi club escludendone altri che, negli ultimi mesi, hanno giocato con continuità. Anche per questo, secondo varie indiscrezioni, la FA starebbe pensando di sostituire l’allenatore nel caso in cui l’Europeo dovesse andare male e il sogno sarebbe di primissimo livello: Pep Guardiola.

L’allenatore del Manchester City è arrivato in Inghilterra nel 2016 dando grande visibilità alla Premier League e apportando un contributo importante al calcio inglese grazie alle sue idee. Con i Citizens ha vinto tutto, culminando con il triplete della passata stagione. La FA spera di poterlo convincere a sposare il progetto della nazionale dopo Euro 24 nel caso in cui Southgate dovesse dire addio.

Questa indiscrezione ha inevitabilmente scatenato l’entusiasmo dei tifosi inglesi, che sognano un grande nome sulla panchina dei Three Lions. Ad ogni modo, non sarebbe una trattativa semplice: Guardiola ha un ingaggio molto pesante e difficilmente lascerebbe il City fra un anno. La situazione, comunque, è da monitorare nei prossimi mesi.

