Dua Lipa, Instagram in tilt: il vestito è troppo corto

Dua Lipa provoca i suoi follower con un vestito eccezionalmente corto, sfoggiato in una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram

Dua Lipa fa sempre parlare di sé, e non solo per la sua musica. La 28enne popstar britannica di origini albanesi e kosovare è ormai una star globale, e questo successo si riflette anche sui suoi canali social, sempre molto seguiti dai fan. Musica e non solo, si diceva, perché la cantante di ‘Future Nostalgia’ è anche molto apprezzata per la sua bellezza e il suo stile nel vestire, sempre in equilibrio tra l’eleganza e la provocazione sensuale.

D’altronde, che sia un’icona della moda è noto da tempo, considerando anche le numerose campagne pubblicitarie a cui ha partecipato come testimonial nel settore. I fan si domandano quando potrà ascoltare il suo nuovo album, ma probabilmente ci sarà da attendere ancora un po’, dato che nulla è stato ancora annunciato.

Ma Dua Lipa è un’artista che ha sempre scelto con attenzione quando far uscire qualcosa di nuovo, tant’è vero che in carriera ha finora pubblicato solo due dischi.

Nonostante questo, qualcosa di nuovo è uscito proprio di recente, in concomitanza con il film ‘Barbie’, in cui ha partecipato sia alla colonna sonora che al film in un ruolo secondario. Ma i suoi progetti sono numerosi, soprattutto nell’ambito culturale.

Proprio in questi giorni la popstar ha realizzato un’intervista molto apprezzata alla leggendaria collega Patti Smith, e ha anche partecipato a un video di Vogue Francia provando alcuni piatti rinomati. Insomma, Dua Lipa non si ferma mai.

Stile e sensualità: Dua Lipa provoca i fan con un micro abito

Seguirla su Instagram, dove ha quasi 89 milioni di follower, significa scoprire tutto un altro aspetto della sua personalità e delle sue passioni. Sul popolare social network la cantante londinese pubblica foto della sua attività come modella e testimonial, con look sempre molto particolari, ma anche scatti dalla sua vita privata. Dalle vacanze alle uscite con le amiche, fino ovviamente ai vari vestiti che indossa, sempre molto ricercati.

Come quest’ultimo abito, molto corto e perfetto per mettere in mostra le lunghe e sinuose gambe della 28enne autrice di ‘New Rules’, il suo primo grande successo. Ma se molti utenti sono stati conquistati da questo aspetto della foto, Dua Lipa ci ha tenuto invece a concentrarsi, nella caption del post, sulle sue scarpe. “Più alto il tacco, più vicina a Dio” ha detto con una battuta, commentando le calzature dal rialzo davvero importante, in stile anni Settanta.