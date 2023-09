Il Chelsea prende il volo: pronti 70 milioni di euro all’anno

Il Chelsea ha appena messo in conto un budget faraonico: pronti 70 milioni all’anno per un top player di grande caratura. Ecco i dettagli

Il club londinese risulta essere tra le squadre che più si sono fatte sentire in ottica di mercato. Il budget messo a disposizione non è comune alla maggior parte dei competitor presenti in circolazione, e questa è una cosa che è doveroso sottolineare. Alla luce di questa nuova operazione che sta per entrare in fase avanzata, si può affermare tranquillamente come quanto detto sopra non sia affatto oggetto di esagerazioni o percezioni alterate.

Questa volta, però, i soldi che stanno arrivare potrebbe essere in entrata e non in uscita. La questione sponsor per le squadre professionistiche è molto delicata. Si cerca sempre di trovare la soluzione migliore a 360 gradi, che permette di incassare tanto e con degli sforzi non così tanto esagerati. A questo proposito, lo strapotere economico che l’Arabia Saudita sta esercitando sul calcio moderno potrebbe avere delle importanti ripercussioni anche in quest’ottica.

Sembra infatti che la compagnia aerea Riyadh sia prossima a diventare partner commerciale del Chelsea. Ciò garantirebbe al club di Premier League degli introiti smisurati. Il colore della maglia per il momento è sempre stato bianco immacolato. Ebbene, quello spazio vuoto ancora da colmare potrebbe essere riempito proprio come citato sopra. A quanto pare la società ha presentato un pitch discorsivo per poter mediare con la parte interessata in maniera professionale. Sembra dunque che l’inizio della trattativa sia stato sancito ufficialmente da questo passaggio.

La decisione pare sia inoltre partita proprio dagli sceicchi emiri, cosa che andrebbe ad agevolare pienamente il processo da attraversare. Se la cosa dovesse andare in porto, per i Blues sarebbe un appoggio non indifferente in vista del futuro che verrà.

Il Chelsea cambia sponsor

Il Chelsea è in procinto di cambiare sponsor, con un accordo economico di tutto interesse. La previsione più autentica prevede un accordo di circa 70 milioni all’anno. Sarà comunque tutto da rimandare al 2025, quando la compagnia aerea avrà finalmente le carte in regola per poter volare con regolarità.

Inoltre, l’accordo sarebbe momentaneo e duraturo soltanto per una stagione. Ma se i conti dovessero quadrare, come si suol dire, la società interessata rinnoverebbe quasi sicuramente l’accordo con il club londinese. Bisognerà tuttavia capire come si evolveranno prossimamente le cose. Sperando che tutto vada in porto nella maniera più scorrevole possibile.