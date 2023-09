Il grande ritorno è ad un passo: la Juve lo prenota per il 2024

I bianconeri torneranno ad investire sul mercato dopo l’anno di austerity firmato Giuntoli. Vediamo cosa sta succedendo

La Vecchia Signora ha iniziato la stagione con il piede giusto. In un’annata che a causa delle sentenze della giustizia sportiva italiana e di quella Uefa, la vedrà fuori dalle Coppe europee, la Juventus ha portato a casa 7 punti in tre gare. Le vittorie in trasferta contro Udinese ed Empoli sono arrivate senza sudare troppo, un po’ indigesto l’1-1 interno col Bologna, anche a causa delle tante polemiche successive all’arbitraggio firmato Di Bello.

Bianconeri terzi da soli dietro a Milan e Inter a punteggio pieno, il 16 settembre allo Juventus Stadium arriva la Lazio per il primo vero scontro Champions. Arrivare tra le prime quattro (o tra le prime cinque se al termine della stagione la Uefa, ranking in mano, assegnerà una casella in più alla serie A, ndr) per le due contendenti sarà fondamentale. Soprattutto per i bianconeri, alla luce di quanto ripetuto più volte dal nuovo direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli.

Per l’ex ds del Napoli, alla Continassa la parola d’ordine resta “sostenibilità economica”, quindi per spendere o si opera tramite trading, oppure sfruttando gli introiti Champions.

Proprio per rispettare i parametri economici, l’ultima sessione di mercato bianconera è stata decisamente improntata al risparmio. Alla corte di Massimiliano Allegri sono arrivati solamente Timothy Weah, pagando 12 milioni al Lille. Oltre all’esterno, c’è stato il riacquisto di Arkadiusz Milik, 6 i milioni da versare al Marsiglia. La Juventus ha iniziato il campionato puntando ancora su uno dei punti forti della scorsa stagione: la difesa.

La difesa che verrà: Allegri ripunta De Ligt

I tre centrali titolari, Danilo, Bremer e Alex Sandro, nello scorso campionato hanno subìto solo 33 reti, terza miglior difesa dopo Napoli (28) e Lazio (30). In rosa il tecnico toscano, tra i centrali può puntare anche su Daniele Rugani e Federico Gatti, mentre Leonardo Bonucci, dopo essere stato scaricato dal club, ha firmato con l’Union Berlino.

Proprio la fase di non possesso per i sabaudi resta strategica, da qui la volontà di anticipare i tempi per rinforzare il reparto. Un investimento al quale si pensa però solo per la prossima stagione, nella speranza di incassare i soldi Champions. Nel mirino infatti è tornato un calciatore di livello assoluto, già visto a Torino e che nell’attuale club sta vivendo un momento di difficoltà.

Parliamo di Matthjis de Ligt, 24 anni compiuti ad agosto, vincolato al Bayern Monaco fino a 2027. Il centrale formatosi nell’Ajax non è più un intoccabile, nelle prime tre gare di Bundesliga per lui solo 32 minuti (22 col Werder Brema, 9 con l’Augusta e 1′ con il Borussia Moenchengladbach). Il difensore è arrivati a Torino nel 2019 per 85,5 milioni, tre anni dopo è stato ceduto ai bavaresi per 67 milioni più 10 di bonus.

Il nazionale olandese – 2 gol in 41 match con gli oranje – è più di un’idea alla Continassa, resta però un ostacolo importante. Il centrale guadagna circa 16 milioni netti l’anno, cifra insostenibile per le casse della Juventus. Acché l’affare si faccia quindi il giocatore dovrebbe tagliarsi pesantemente il compenso, con l’Arabia Saudita alle spalle un’ipotesi ancora più complicata.

