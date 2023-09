Svolta e annuncio: “Chiude alla Juventus”

Il giocatore ha deciso di chiudere la sua carriera alla Juventus: l’annuncio dell’ex preparatore fa felici i tifosi

La sessione estiva di calciomercato si è finalmente conclusa ed è stata una sessione condizionata fortemente dall’Arabia Saudita che con i suoi soldi ha preso per la gola tantissime stelle del calcio europeo.

I club sauditi hanno preso di mira anche il nostro campionato e la Serie A ha perso così un giocatore importante come Milinkovic-Savic, volato all’Al Hilal, mentre negli ultimi giorni anche Musa Barrow ha lasciato l’Italia per volare in Arabia Saudita all’Al Taawoun.

Ci sono anche giocatori, però, che sono stati capaci di dire no ai contratti milionari dell’Arabia Saudita ed uno dei primi è stato Toni Kroos che ha preferito restare nel Real Madrid, rifiutando una ricchissima offerta. Stessa cosa per il talento della Real Sociedad Take Kubo che ha rifiutato ben 40 milioni annui dall’Al Hilal per giocare la Champions League.

In Italia, invece, uno dei giocatori a rifiutare il trasferimento in Arabia Saudita è stato Wojciech Szczesny che è voluto restare alla Juventus sebbene si sia parlato molto, forse anche troppo, del suo futuro.

Nonostante i bianconeri non partecipino alle coppe europee, il portiere polacco non ha avuto dubbi ed ha giurato fedeltà alla maglia della Vecchia Signora. Szczesny non ha alcuna intenzione di muoversi da Torino e la conferma è arrivata anche dal suo ex preparatore Guido Nanni che a Tuttojuve.com ha fatto un annuncio che farà sicuramente felici i tifosi bianconeri.

Szczesny è arrivato alla Juventus nel 2017 e dopo aver fatto per un po’ da secondo a Buffon si è preso con pieno merito la titolrità, divenendo un giocatore fondamentale per i bianconeri. Il portiere polacco è rimasto sempre fedele alla squadra bianconera nonostante le tante voci di mercato e pare proprio che abbia deciso di chiudere la sua carriera a Torino.

Juventus, Szczesny chiuderà la carriera a Torino: c’è l’annuncio

A darne l’annuncio è stato l’ex preparatore Guido Nanni che nel corso della sua intervista a Tuttojuve.com si è espresso in merito al futuro di Szczesny, dichiarando come non sia affatto sorpreso del rifiuto di andare in Arabia Saudita da parte del portiere.

Nanni ha sottolineato come l’estremo difensore bianconero abbia detto la verità riguardo al fatto di preferire le sfide vere al trasferirsi in Arabia Saudita, pur rispettando la scelta di chi è voluto andare in Medio Oriente.

Riguardo il futuro di Szczesny, Nanni non ha dubbi ed ha affermato come chiuderà la carriera nella Juventus, soprattutto se il club bianconero vorrà continuare a dargli fiducia. L’ex preparatore ha fatto sapere come il polacco sia abbastanza maturo per valutare correttamente il suo futuro ed è convinto che possa dare ancora molto alla causa bianconera.

Parole che fanno certamente felici i tifosi bianconeri che stimano moltissimo Szczesny che risulta essere uno dei giocatori preferiti della rosa. Il portiere polacco ha speso sempre belle parole per la Juventus e l’ha anche difesa quando sono arrivate delle accuse, dimostrando grande lealtà verso la maglia bianconera.