Juventus, primo colpo per gennaio: affare da 18 milioni

La Juventus in sede di mercato sa che non può permettersi di fermarsi, dal momento che la rosa di Allegri ha bisogno di innesti non arrivati questa estate. In tal senso è stato prenotato il primo colpo della prossima sessione, con l’affare che richiede un esborso pari a 18 milioni di euro.

Nonostante la fine del mercato, i bianconeri sanno di dover fare a gennaio quel che non è stato fatto questa estate. Mancano, infatti, dei profili a Massimiliano Allegri per poter ritenere completa la propria rosa ed in tal senso arrivano delle notizie a sorpresa. L’affare richiede un esborso pari a 18 milioni, con il tecnico ex Milan che avrà, a partire dall’anno nuovo, un giocatore dalle caratteristiche che nessun altro ha nella sua rosa. Ovviamente adesso bisogna aspettare la riapertura del mercato, ma la strada adesso è in discesa. E si tratta di un profilo che non è mai stato accostato prima ai bianconeri.

Mercato Juve, affare per gennaio

In estate la Juventus, a parte Weah che ha sostituito Cuadrado, è stata inoperosa, ma le necessità dei bianconeri per completare la rosa ci sono. Ed ovviamente Massimiliano Allegri aspetta degli innesti per poter puntare, anche per l’assenza di impegni infrasettimanali, allo Scudetto. In tal senso arriva un colpo che spiazza tutti.

Stando a quanto raccontato da DirettaGoal, la Juventus guarda con attenzione a Lewis Ferguson del Bologna ed è pronta a presentare per lui una offerta molto importante. Si parla di una valutazione che ne fanno i felsinei pari a 18 milioni di euro, con i bianconeri che, per lui, sembra siano pronti ad assecondare queste richieste. Si ha la sensazione che lo scozzese sia pronto al salto di qualità. E la Juve è la piazza adatta da questo punto di vista probabilmente.

Ferguson alla Juventus, pronti 18 milioni

Classe 1999, nella passata stagione ha stupito tutti dall’arrivo di Thiago Motta, guadagnandosi uno spazio via via crescente. Per lui sono arrivati 7 gol in 32 partite e quest’anno è iniziato con il botto, con un gol firmato proprio contro la Juventus. I bianconeri hanno bisogno di un profilo del genere, che può agire da mezzala ma che all’occorrenza può mettere anche Chiesa nelle condizioni di tirare il fiato. Con un buon senso del gol ed una grande capacità di copertura del campo.