20 milioni e nuovo regalo a Inzaghi: il primo colpo a gennaio

Nuovo regalo per Inzaghi nel mercato di gennaio. Un colpo da scudetto per l’Inter: bastano solo venti milioni. I dettagli

L’Inter è partita benissimo in questo inizio di campionato. Risultati non casuali per una società che si è mossa al meglio delle sue possibilità per arricchire la pur buona rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nel giro di pochi mesi, i nerazzurri hanno non solo sopperito all’addio di Lukaku ma anche al clamoroso dietrofront di Samardzic. Il risultato è, ad oggi, chiaro: l’Inter ne è uscita rinforzata al di là di tutto.

Marotta ed Ausilio, si diceva, si sono mossi al meglio delle loro possibilità. E stanno continuando a farlo: in questo senso il duo ha già in mente un colpo da novanta per l’Inter nel prossimo mercato di gennaio. Un affare da ‘soli’ venti milioni.

Le strade che collegano Milano alla sponda rossa di Manchester potrebbero rinnovarsi. I Red Devils hanno acquistato André Onana dall’Inter. Ora i nerazzurri potrebbero bussare dalle parti di Old Trafford in vista del mercato di gennaio per portare in Serie A un esubero di lusso, separato in casa a Manchester.

Ne sono sicuri gli iberici di fichajes.net, portale specializzato in calciomercato: l’Inter potrebbe acquistare Donny van de Beek, calciatore olandese che a Manchester non se la passa più bene e da cui sta cercando a tutti i costi di scappare.

L’Inter pesca dal ManUtd: venti milioni per il super colpo a gennaio

Tra i talenti del settore giovanile dell’Ajax, van de Beek è esploso proprio con la maglia dei Lancieri, in particolare nelle stagioni 2019 e 2020. Fu protagonista indiscusso ad Amsterdam, nel percorso che portò i biancorossi quasi sul tetto d’Europa. All’Amsterdam Arena sedeva, ai tempi, Erik ten Hag.

A Manchester i due si sono ritrovati tempo dopo ma il feeling non è sbocciato di nuovo. Il centrocampista olandese è ai margini del progetto dei Red Devils e più in generale ai margini della Premier: nemmeno in prestito all’Everton è riuscito a tornare ai suoi livelli. Resta in uscita e fuori dai programmi.

Il Manchester lo pagò, ai tempi, quaranta milioni di euro. Una cifra che oggi non intascherebbe. Per cui van de Beek è in saldo, per così dire: con venti milioni l’affare si può fare e forse anche a qualcosa di meno. Inutile dire che i radar degli uomini mercato dell’Inter sono ben attenti ad una situazione che si può infiammare nei prossimi mesi.