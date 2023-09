Irina Shayk da sogno: il vestito è troppo corto

La top model russa Irina Shayk continua a far faville su Instagram: ultime foto da paura, il vestito è troppo corto

Irina Shayk non ha bisogno di presentazioni e se non possiamo considerarla la top model più famosa del mondo, quantomeno possiamo definirla una delle migliori in quanto a longevità. Irina ha infatti iniziato la sua carriera nel lontano 2005 quando cominciò ad apparire su riviste ed essere chiamata da stilisti e fotografi di alta moda.

Da allora il suo percorso è stato privo di ostacoli di sorta ma prima di parlare dei tempi attuali dobbiamo sempre fare un accenno alla sua vita da bambina che è stata meno facile del previsto. Irina perse infatti il padre a soli 14 anni e assieme all’amata madre Olga visse in semi povertà aiutata dai parenti che non gli fecero mancare nulla.

Non è stato facile sopravvivere in quel contesto, ma la futura supermodella russa ebbe la capacità di non mollare mai e di guarda il bicchiere mezzo pieno. E oggi, grazie alla sua perseveranza, è considerata una delle donne più famose del mondo!

Irina Shayk: social in delirio, ultime foto da capogiro

Sui social non ha rivali e persino le colleghe ben più giovani di lei non riescono a tenerle testa. Al momento conta quasi 23 milioni di seguaci su Instagram, un numero caro a poche persone in giro per il mondo e che aumenta a vista d’occhio grazie soprattutto ai contenuti che la supermodella propone quasi giornalmente. Basta una foto, nemmeno fin troppo spinta, per raccogliere centinaia di migliaia di like e di commenti, la maggior parte dei quali volti a sottolineare le sue, straordinarie, fattezze fisiche.

Lo scorso 8 settembre ha proposto ai suoi seguaci altre foto da capogiro, subito diventate virali. In esse si è voluta mostrare sul letto e in un vestito totalmente bianco, caratterizzato da tacchi neri e semplicissimi calzini sportivi, mai indossati finora e che secondo molti sono da considerarsi una sorta di indizio.

Secondo molti siti di gossip, la supermodella avrebbe cominciato una relazione con l’ex campione di baseball americano Tom Brady. Diverse foto circolano in rete nelle quali si vedono i due uscire fuori a cena in quel di Los Angeles. Finora Irina non ha né confermato né smentito ma secondo diversi siti e giornali specializzati oramai la relazione è da considerarsi ufficiale.