Casillas esplode contro un programma tv: cosa lo ha fatto infuriare

Si è alzato un bel polverone mediatico per Iker Casillas, il caso fa discutere tutta la Spagna e vede tra le protagoniste anche Ana Quiles

L’ex portiere del Real Madrid è sempre un personaggio abbastanza discusso, e sa essere molto duro proprio nei confronti dei media. Dopo la separazione dalla giornalista Sara Carbonero, il campione del mondo con la Spagna non le ha mandate a dire.

La carriera di Iker Casillas ha avuto un brusco stop, i suoi problemi hanno interrotto forzatamente un percorso calcistico che poteva continuare quasi sul modello di Gigi Buffon. La salute però viene prima di tutto, lo sa bene un portiere molto discusso ma allo stesso tempo vincente in Spagna.

I trionfi conquistati con il Real Madrid e con la Nazionale lo portano ad essere tra i miti. Ha un posto intoccabile nella storia del calcio spagnolo e non… ma anche una vita privata che comincia a interessare i media iberici, lo stesso ex atleta è dovuto intervenire a gamba tesa contro una trasmissione.

Casillas-Quiles, emerge un caso in Spagna

Tutto parte da quanto postato su Instagram dall’ex calciatore dei blancos e dalla giornalista Ana Quiles, nella scorsa stagione in Italia come opinionista non troppo fondamentale della Domenica Sportiva. La bionda cronista in Spagna è una sorta di istituzione per quanto riguarda il gossip e sui social ha fatto discutere la meta postata per le foto, quel Tabarca che ha incuriosito gli amanti del gossip per essere stato postato dallo stesso portiere. C’è una storia tra la Quiles e Casillas?

Un argomento scottante per i media spagnoli, che hanno così ipotizzato una relazione fra i due, sottolineando come i due avrebbero passato le loro vacanze tra l’Italia e la Spagna, compresa l’isola di Tabarca in pieno Mediterraneo. Un gossip talmente diffuso che è stato lo stesso Casillas a replicare a Socialite: non esiste una storia d’amore tra l’ex portiere e la cronista, smentendo il tutto anche in maniera abbastanza dura.

Al portiere non sono piaciute le indiscrezioni, replicando in maniera sferzanti con quanti hanno rilanciato questo gossip, che sarebbe giustificato da un percorso in comune anche in Sardegna. Per l’ex calciatore la coincidenza sarebbe solo geografica, smentendo così una relazione con Ana Quiles: “Lasciatemi in pace – ha aggiunto – anche questa è una molestia”. La bionda cronista invece non ha replicato, di certo è una vicenda che appassiona gli amanti del gossip in terra iberica.