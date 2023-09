Osimhen fa impazzire i tifosi, tifosi in estasi a Napoli

Dal ritiro con la Nigeria giungono ottime notizie circa Victor Osimhen. I tifosi del Napoli le accolgono con gioia, in attesa che ricominci il campionato

Genoa-Napoli sarà la prima sfida che toccherà alla formazione del francese Rudi Garcia, quando i giocatori rientreranno dagli impegni con le proprie Nazionali. Per l’allenatore d’oltralpe sarà fondamentale avere a disposizione i suoi nella miglior forma possibile, poiché comincerà un periodo di gravosi impegni, che coincide con l’inizio della fase a gironi di Champions League. La prima tappa del Napoli sarà all’estero, quando sfiderà in Portogallo il Braga.

Mister Garcia può sentirsi rassicurato quantomeno dalle notizie che giungono su Victor Osimhen. Il bomber azzurro, capocannoniere dell’ultima edizione del campionato di Serie A, è stato schierato da titolare in occasione della gara della Nigeria contro il Sao Tomé, valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, competizione alla quale la Nigeria è già qualificata.

Sono bastati appena 13′ di gioco al bomber africano per portare in vantaggio i suoi con un colpo di testa, che nasce da un calcio d’angolo. Un’altra skill del centravanti del Napoli, che rassicura anche in merito alla prontezza dei suoi riflessi, che servirà molto agli azzurri per riprendersi dalla sconfitta interna contro la Lazio. Non è però finita qui: Osimhen ha offerto show con la sua Nazionale.

Napoli, sorride Rudi Garcia: ottime notizie su Osimhen dalla Nigeria

Nel secondo tempo del match – al 70′ – Victor Osimhen si è poi procurato il fallo che è valso un calcio di rigore per la Nigeria e dal dischetto non ha sbagliato.

Poco dopo, precisamente al 79′, il nigeriano ha poi completato la sua performance segnando una terza rete. Ai gol di Osimhen si sono aggiunti quelli di Awoniyi, Lookman e Chukwueze. Il match si è quindi concluso per 6-0. Dal ritiro con la Nigeria Victor Osimhen ha parlato anche ai microfoni di ‘Pulse Sports’, dicendosi molto emozionato per la nomina al Pallone d’Oro, trattandosi di un sogno d’infanzia.

Essere tra i migliori 30, al di là di come terminerà poi il concorso, è un traguardo, di cui l’attaccante del Napoli gode con la sua famiglia: “Ciò dimostra che il lavoro ripaga sempre”. L’obiettivo con la Nigeria è aiutare la squadra anche per spazzare via la tristezza della mancata partecipazione agli ultimi Mondiali: “È stato doloroso per noi e per i tifosi. Avremmo potuto far bene”. Ma ora è tempo di futuro, perciò testa ai prossimi impegni, a partire proprio dal Napoli.