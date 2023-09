Inter tradita: l’ex pronto a dire sì al Napoli

Il Napoli potrebbe mettere a segno un importante colpo di calciomercato in vista della prossima stagione con l’Inter tradita.

Le trattative di mercato non si sono mai fermate nonostante lo stop ufficiale sia giunto lo scorso 1 settembre. Le squadre sanno bene di dover lavorare sin da ora per il 2024 e molti club sono già attivi.

Una delle società che si sta muovendo per cercare i rinforzi in ottica futura è il Napoli. Il club partenopeo ha già individuato dei profili interessanti per sistemare la propria rosa andando a lavorare su dei ruoli che sono rimasti scoperti. Uno dei giocatori che è finito nel mirino degli azzurri è un ex calciatore dell’Inter, pronto a tornare in Serie A in vista del prossimo anno.

Calciomercato Napoli, nel mirino un ex Inter

Il Napoli avrebbe infatti messo nel mirino Cesare Casadei, centrocampista ora di proprietà del Chelsea, passato nel 2022 dall’Inter al club londinese. Un affare non semplice considerata l’alta concorrenza per il classe 2003.

Il giocatore era finito nel mirino di diverse squadre italiane già durante la scorsa sessione di calciomercato ma il Chelsea ha poi deciso di tenere ancora il controllo del cartellino del centrocampista che è passato in prestito al Leicester. Enzo Maresca, nuovo allenatore delle Foxes, ha fortemente voluto il calciatore della nazionale italiana under 20 che ha fatto molto bene nel mondiale con i suoi pari età risultando il migliore della competizione.

L’avventura del giocatore con il Leicester è partita nel migliore dei modi con il club intenzionato a tornare subito in Premier League dopo la retrocessione arrivata a maggio. Una volta terminato il campionato il calciatore tornerà al Chelsea che dovrà decidere cosa fare con il cartellino del classe 2003. La valutazione che il club londinese fa del talento azzurro è di circa 30 milioni di euro. Una cifra ingente per un ragazzo di 20 anni ma che potrebbe rappresentare un investimento in ottica futura con la possibilità di avere a disposizione per molti anni una futura colonna della nazionale italiana.

Il mediano è finito nel mirino del Napoli che, persa la possibilità di arrivare a Gabri Veiga negli ultimi giorni del mercato estivo, è pronto a cambiare obiettivo per la prossima stagione. Il centrocampista italiano appare uno dei primi nomi sulla lista di Meluso anche se non manca la concorrenza con la Juventus che da tempo segue l’evoluzione del giocatore lo scorso anno in prestito al Reading.