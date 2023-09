Serie A, fa subito causa alla Juventus: la decisione del big

Un periodo di rivoluzione totale in casa Juventus con qualche problema di troppo subito da affrontare: il big porta la Juventus in Tribunale

Sono stati anni tremendi senza trionfi in campo e con numerosi processi da affrontare in Tribunale. Il club bianconero ha dovuto così affrontare il caso plusvalenze e la manovra stipendi: dal punto di vista finanziario è stata una catastrofe visto che negli ultimi giorni si è diffusa anche una voce per una possibile cessione della Juventus.

Una sessione estiva di calciomercato volta al risparmio. In casa bianconera tutto è cambiato in fretta dopo i successi indelebili di tanti anni fa. Un momento decisivo per rompere completamente col passato ponendo per un futuro sempre più roseo. Sono mesi di rivoluzione totale per la Juventus che vorrebbe così lavorare iniziando un nuovo corso senza farsi influenzare dal passato. L’arrivo di Cristiano Giuntoli ha già modificato qualche assetto a livello sportivo: ecco cos’è successo pochi minuti fa.

Serie A, il big porta in Tribunale la Juventus: ecco cosa sta succedendo

La decisione del big ha coinvolto ancora una volta la Juventus, che sarà portata così in Tribunale per affrontare una nuova vicenda giudiziaria. La ricostruzione della vicenda e tutto quello che potrebbe accadere a breve. Una notizia inaspettata che ha scosso ancora una volta l’ambiente bianconero: ecco tutta la verità.

Dopo il caso Pogba, ecco la verità su Leonardo Bonucci che ha deciso di portare la Juventus in Tribunale come svelato da Sky Sport. Negli ultimi giorni di agosto è avvenuto il trasferimento del centrale italiano all’Union Berlino in Bundesliga, ma non ha preso bene l’addio ai bianconeri. Si è allenato per mesi da separato in casa e così la sua richiesta è quella per risarcimento di danni professionali e di immagine. Ha subito fatto sapere che, in caso di risarcimento, la cifra sarà devoluta ad un’associazione benefica, Neuroland, che si prende cura dei bambini del reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Live Onlus.

L’ex difensore della Juventus ha voluto così citare in Tribunale affidandosi ai suoi legali Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti: Bonucci ha subito a sua detta datti professionale e d’immagine non avendo nemmeno il pass per palestra, piscina e ristorante. Una situazione nebulosa ancora una volta in casa bianconera con una nuova vicenda da monitorare attentamente.