Colpo di scena Inter, in campo subito nel Derby

Cresce l’attesa per il Derby tra Inter e Milan di sabato prossimo. Tra i nerazzurri potrebbe esserci un “esordio” importante

Un Derby, a suo modo storico, quello che Inter e Milan disputeranno sabato 16 settembre in un San Siro, ovviamente, tutto esaurito. Per la prima volta, infatti, nerazzurri e rossoneri si affronteranno condividendo il primato in classifica, scaturito dai 9 punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato.

Ovviamente, con la stagione appena iniziata, la prossima stracittadina non può essere decisiva per le sorti di entrambe le squadra ma, si sa, vincere aiuta sempre a vincere e i risvolti negativi per chi perde un Derby sono sempre in agguato.

Sospiro di sollievo per Pioli che potrà contare su Giroud e Theo Hernandez, entrambi acciaccati dopo gli impegni con la nazionale francese. C’è stata apprensione, in particolare, per l’attaccante, uscito malconcio dal match con l’Irlanda per una contusione alla caviglia, fortunatamente senza lesioni. Emergenza in difesa per Pioli, obbligato a schierare come coppia centrale Thiaw e Kjaer a causa della squalifica di Tomori e dell’infortunio muscolare subito da Kalulu.

Nessuna defezione, invece, nell’Inter. Inzaghi dovrebbe aver recuperato anche Alexis Sanchez, tornato a disposizione del Cile per il secondo match di qualificazioni ai Mondiali contro la Colombia. Tra i nerazzurri, inoltre, potrebbe esserci un esordio importante. E non si tratta di un calciatore..

Inter, subito in campo con il Milan ? Attesa per la conferma

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe disputare il Derby con il Milan con un nuovo back sponsor sulle maglie ovvero U-Power. La trattativa tra il club nerazzurro e l’azienda leader nel settore dello scarpe antinforunistiche e dell’abbigliamento da lavoro si sta per concludere positivamente. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni proprio a ridosso del Derby di sabato prossimo.

U-Power andrebbe a completare le sponsorizzazioni sulle maglie dell’Inter che comprendono Paramount+ come main sponsor in sostituzione dell’insolvente Digitalbits e Ebay sulla manica.

U-Power è già presente nel mondo del calcio e, dal 2020, dà il nome allo stadio del Monza (ex Brianteo). L’azienda, inoltre, negli spot pubblicitari in tv ha due importanti testimonial come Diletta Leotta e il pilota della Ferrari, Charles Leclerc.

Per l’Inter, dunque, un’altra buona notizia anche per il bilancio. Il nuovo sponsor, infatti, garantisce nuovi introiti dopo la scadenza dell’accordo come back sponsor con Lenovo, azienda produttrice di pc e tablet, partner della Ducati in MotoGP.