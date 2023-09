Serie A: niente soldi, club di nuovo indebitato

Un altro momento caotico nel calcio italiano: la ricostruzione della vicenda, ecco tutta la verità del club che sarebbe nuovamente indebitato

Una vicenda che ha dell’incredibile con le varie accuse dell’ex presidente, che ha voluto svelare tutta la verità. Un momento decisivo in vista dei prossimi mesi con la situazione che dovrà essere più chiara possibile: il club ora rischia nuovamente tanto.

La ricostruzione della vicenda ha avuto risvolti incredibile per il futuro del club italiano, che ha avuto numerose difficoltà dopo gli anni d’oro. Un momento delicato con la critica anche da parte dell’ex presidente: ora cos’è successo nel dettaglio. Tutto è cambiato in poco tempo per risolvere quanto prima i problemi societari, ma ora è emersa tutta la verità. Un colpo di scena totale con i vari attacchi a distanza davvero polemici.

Serie A, ecco tutta la verità: tutta la ricostruzione della vicenda

La Sampdoria vuole tornare il prima possibile in Serie A: il club blucerchiato ha vissuto momenti davvero caotici a causa del cambio societario. Il fallimento è stato evitato tornando protagonista nel campionato di Serie B con la guida tecnica di Andrea Pirlo. L’obiettivo è quello di raggiungere la promozione per puntare a nuovi traguardi suggestivi.

Ai microfoni di Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha spezzato una lancia a favore di Cellino dopo le attività di Radrizzani. Secondo Er Viperetta il presidente della Sampdoria ed ex proprietario dei Leeds dovrà restituire 9,6 milioni di sterline dopo il prestito.

Così lo stesso Ferrero ha dato ragione a Cellino svelando che Radrizzani dovrà onorare il debito: secondo l’ex patron blucerchiato l’imprenditore ha prelevato il club ligure con i milioni del paracadute. Successivamente ha venduto diversi calciatori per pagare gli stipendi, mentre Ferrero ha svelato di essersi accollato 200 milioni di debiti.

Nelle ultime ore Massimo Cellino ha dichiarato tutta la verità ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: Radrizzani dovrà restituirgli 9,6 milioni di sterline in tre rate per aver comprato la Samp dopo aver messo a garanzia lo stadio del Leeds. La rata del 2023 è scaduta, ma quei milioni servono a Cellino per investire nel suo Brescia. Una vicenda che ha messo nel mirino così l’attuale presidente della Sampdoria: un colpo di scena davvero incredibile intorno all’ambiente blucerchiato. La Sampdoria vuole tornare ad essere serena per puntare alla promozione in Serie A.