Allegri ci pensa: sotto osservazione il dopo Pogba

Massimiliano Allegri sta cercando di trovare un possibile sostituto di Pogba e assieme a Giuntoli avrebbero preso in esame un nome in particolare

La probabilissima squalifica per doping del centrocampista francese (si attendono solo le controanalisi) spingono i bianconeri ad accelerare anche sul mercato. C’è però un nome che sta facendo il giro della Continassa.

Il fulmine a ciel sereno della squalifica di Paul Pogba per doping ha lasciato tutti di stucco a Torino. Sarà anche stata una leggerezza legata all’assunzione di un integratore consentito negli Stati Uniti, ma l’ammissione di colpevolezza rende quasi impossibile un ricorso vincente. La negligenza mostrata (qualora le controanalisi dovessero dimostrare l’effettiva positività) è inaccettabile per un profilo di questo valore, specie per le conseguenze tecniche per la squadra.

Allegri sperava di avere quest’anno finalmente un altro Pogba, con i problemi fisici alle spalle e pronto a trascinare la squadra in campo. Ora invece è tutto da rifare e anche sul mercato non sono arrivati grossi aiuti nella scorsa estate. Giuntoli ha toccato poco o nulla in mediana, con il ritorno di McKennie dal prestito al Leeds e la conferma di tutti gli altri effettivi. Ovviamente i vari Miretti, Fagioli, Locatelli e Rabiot non possono bastare se si vuole ambire ai massimi livelli in campionato e qualcosa andrà inserito probabilmente a gennaio.

Il nome che maggiormente piace a Giuntoli è quello di Khéphren Thuram, mediano del Nizza e fratello del Marcus dell’Inter (figli di Lilian). Il problema è che per lui il club francese chiede non meno di 35 milioni di euro. Se ne riparlerà forse in estate.

Juventus, per sostituire Pogba occhi su Nonge Boende: il giovanissimo belga è pronto a stupire tutti

Alla Continassa c’è però un nome che ha sbalordito Allegri e lo staff tecnico. Stiamo parlando di Joseph Nonge Boende, belga classe 2005, arrivato dall’Anderlecht Under 21 nell’agosto del 2021.

Centrocampista dotato di un ottimo fisico (184 cm) sa ribaltare velocemente l’azione e servire gli attaccanti con precisione. Lo scorso anno è stato impiegato diverse volte con la Primavera di Paolo Montero, mettendosi spesso in mostra. Esuberante (a volte un pizzico troppo) è considerato uno dei migliori prospetti europei nel ruolo.

Dopo aver iniziato la sua carriera da difensore centrale è ormai diventato stabilmente un centrocampista, con grande spessore tattico. Come avvenuto con Iling Junior e con Barrenechea, Allegri potrebbe decidere di puntare su di lui, come riportato su Twitter dall’insider bianconero Matthijs_Pog.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI