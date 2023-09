Dua Lipa, Instagram in tilt: doccia bollente

Dua Lipa è una star internazionale che non disdegna di mostrarsi sexy agli occhi del pubblico, l’ultima doccia fa impazzire i fan.

L’artista internazionale ha sempre più seguito sui social, non è un caso come siano aumentati a dismisura i fan club a sostenerla. La 28enne si mostra in ottima forma e non soltanto sul palco musicale.

Gli occhi dei fan sono sempre più concentrati su una beniamina diventata in breve tempo una star internazionale. Il successo di Dua Lipa ormai ha travalicato i confini internazionali, l’artista kosovara è una star indiscussa e con un grande seguito di pubblico.

I suoi concerti sono ormai eventi dove è impossibile trovare un biglietto, le sue passerelle invece un modo inatteso per entrare in contatto con lei. Negli anni la crescita è stata esponenziale, il suo timbro di voce è un marchio di fabbrica unico e inconfondibile in radio. Sui social gioca le sue carte al meglio, in questo caso c’è una doccia che entra particolarmente all’attenzione del pubblico maschile.

Dua lipa, una doccia che infiamma

La 28enne è apprezzata sia per le sue doti canore indiscusse che per la sua bellezza. Se dal punto di vista artistico le soddisfazioni arrivano in maniera importante (recentemente è stata protagonista di un’intervista con Patti Smith), sul piano fisico dimostra di poter reggere i ritmi con un corpo ben modellato e senza un filo di grasso. Così, un’occasione pubblicitaria diventa il modo per infiammare i suoi tanti fan: la doccia sexy di Dua Lipa diventa subito ben virale.

Scatto concesso per pubblicizzare un prodotto e che fa discutere soprattutto il pubblico maschile. Ovviamente, è una doccia coperta non certo paragonabile a quelle dei film degli anni Ottanta, soprattutto Dua Lipa non è né Edwige Fenech e né Gloria Guida. L’artista anglo-kosovara è una star famosa in tutto il mondo e chiaramente gioca a essere provocante, potendo contare su un numero di fan ora davvero spropositato.

Basti pensare a quanto raccolto su Instagram, anche con gli ultimi scatti è diventata una delle più discusse in tutto il mondo. Perché ha una base più che solida, potrebbe lasciare la musica all’instante e vivere tranquillamente con gli incassi pubblicitari e dei social, avendo qualcosa come 88 milioni di fan sparsi per il mondo. Con queste cifre, chiaramente, sa di poter fare quello che vuole (ovviamente nei limiti) e anche giocare ad essere sexy, facendo una doccia rigenerante.