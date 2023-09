Inter: regalo a Inzaghi, arriva dall’Atletico

L’Inter domina contro il Milan nel derby ed ora potrebbe ricevere un regalo importante dal calciomercato. Marotta è in pressing sull’Atletico.

L’Inter quest’anno vuole tornare al successo e l’inizio è sicuramente positivo. Quattro vittorie su quattro e un derby che sembra confermare una certa superiorità. Naturalmente questa squadra ha ancora qualcosa da poter migliorare e c’è un chiaro obiettivo che la dirigenza ha in testa.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, durante il calciomercato invernale l’Inter potrebbe fare un regalo ad Inzaghi tramite l’Atletico e a questo punto sono in corso tutte le riflessioni del caso. Si tratta di un calciatore importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Inter: nuovo colpo, ecco chi arriva

In casa Inter si guarda con attenzione al futuro e, inutile nascondersi, l’obiettivo di Marotta è quello di dare alla sua squadra dei giocatori in grado di poter alzare il livello della squadra. Di certo per il momento sono in corso tutte le riflessioni del caso visto che manca ancora diverso tempo e può succedere di tutto, ma la strada è ormai segnata e non possiamo escludere un tentativo per consentire a Inzaghi di avere da subito un rinforzo importante.

Stando alle ultime indiscrezioni, il nome nuovo accostato all’Inter in ottica calciomercato invernale è quello di Gimenez, in uscita dall’Atletico Madrid. Il centrale potrebbe essere il profilo giusto considerando che, almeno fino a questo momento, Bisseck non sembra dare garanzie. Naturalmente tutto ancora può succedere.

L’Atletico Madrid non ha nessuna intenzione di trattenerlo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Di certo si tratta di un calciatore importante e quindi i nerazzurri sono pronti ad affondare il colpo per regalarsi un acquisto importante.

Mercato Inter: Gimenez nel mirino

L’Inter pensa a Gimenez per piazzare un colpo di calciomercato importante durante gennaio. Vedremo cosa succederà e quale alla fine sarà la decisione definitiva. Si tratta di un qualcosa che nelle prossime settimane prenderà piede e non ci resta a questo punto che aspettare ancora un o’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del difensore dell’Atletico Madrid.