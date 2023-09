Esonero improvviso, è ufficiale il ribaltone in una Big

L’incubo bianconero sembra non avere fine, l’ennesimo ribaltone in panchina è realtà: decisione presa, c’è l’annuncio ufficiale sull’esonero

Il lavoro dell’allenatore può permettere di togliersi enormi soddisfazioni in ambito calcistico. Pensiamo a profili come Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp o José Mourinho: loro hanno vinto tantissimo nell’arco della propria carriera, raggiungendo almeno una volta il tetto del mondo. Allo stesso tempo, però, il calcio può essere estremamente crudele con chiunque.

Specialmente con le guide tecniche, le quali dipendono totalmente dai risultati. E nella stragrande maggioranza dei casi, quando il rendimento di una determinata squadra appare insoddisfacente la colpa ricade principalmente sull’allenatore. Difatti, spesso le società in queste situazioni ricorrono agli esoneri, sperando che il cambiamento in panchina possa dare la scossa ai calciatori ed invertire la rotta.

Tale strategia ha funzionato in diverse occasioni, ma ovviamente non vi può essere certezza. L’allenatore è sempre il primo responsabile, colui che – per giunta – è chiamato a proteggere la sua truppa assorbendo quasi totalmente le pressioni provenienti dall’esterno. Una missione tutt’altro che semplice da portare a termine.

Non è un caso che di frequente i tecnici si mostrino particolarmente nervosi in conferenza stampa o nelle interviste post gara. Trovare la medicina giusta per curare una squadra ‘malata’ è compito assai arduo. In pochi riescono a salvarsi: Inzaghi, ad esempio, ci è riuscito brillantemente nella scorsa stagione e l’Inter addirittura gli ha prolungato il contratto di un anno (fino al 2025) con tanto di adeguamento dello stipendio.

Ben differente il discorso, invece, per quanto concerne Diego Aguirre, ormai ex tecnico del Santos. Il club paulista, come noto, sta continuando ad attraversare un periodo estremamente complicato, caratterizzato da numerosi passi falsi messi a referto all’interno del rettangolo verde di gioco.

Santos, ufficiale l’esonero di Aguirre: ecco il sostituto

Si tratta di una crisi molto profonda, che ha spinto i vertici dirigenziali della compagine brasiliana a chiudere in via definitiva il rapporto professionale con mister Aguirre. La squadra naviga in acque torbide ed è vicinissima alla zona retrocessione. Insomma, il rischio di dover dire addio al massimo campionato brasiliano è abbastanza elevato.

Ed ecco che l’esonero di Aguirre è divenuto realtà, dopo aver già cambiato la guida tecnica nel 2023 per ben tre volte. Il Santos ha reso nota la sua decisione attraverso un comunicato ufficiale: “Per decisione del Comitato Direttivo e del coordinatore calcistico, l’allenatore Diego Aguirre non dirigerà più la squadra professionistica del Santos Futebol Club“.

La società brasiliana, inoltre, specifica che lasciano i loro incarichi anche i vice-allenatori Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, oltre ai preparatori fisici Fernando e Ignacio Pinatares. Marcelo Fernandes, invece, sarà il nuovo tecnico ad interim, che avrà il compito di centrare l’obiettivo salvezza. In tutto ciò, c’è la consapevolezza che a gennaio Marcos Leonardo farà le valigie per accasarsi, con ogni probabilità, alla Roma di Mourinho. Clima tesissimo.