Inter, a tutta birra: Materazzi presenta la bevanda con dedica ai nerazzurri

Marco Materazzi ha presentato la bevanda con dedica ai nerazzurri per un’Inter di Simone Inzaghi a tutta birra

Marco Materazzi è stato una colonna dell’Inter del triplete. L’ex difensore nerazzurro e della Nazionale campione del mondo in Germania nel 2006, sua l’inzuccata per l’1-1 nella finale contro la Francia dopo il vantaggio dei ‘galletti’ dagli undici metri a firma di Zinedine Zidane, poi espulso nel corso del secondo tempo supplementare per la famosa ‘testata’ rifilata proprio al petto di Materazzi, era uno dei fedelissimi, dei pretoriani dell’attuale tecnico della Roma.

Il loro era un rapporto che andava al di là di quello tra un allenatore e un giocatore come dimostra il pianto a dirotto di ‘Matrix’ tra le braccia di uno ‘Special One’ in lacrime nel ventre del ‘Santiago Bernabeu’ dopo la vittoriosa finale di Champions contro il Bayern Monaco.

Dopo i festeggiamenti in campo, Mourinho lasciò la squadra nerazzurra per incamminarsi, a bordo dell’autovettura del Presidente del Real Madrid Florentino Perez, verso la sua successiva avventura alla guida delle merengues.

E proprio per il suo ‘cuore’ e per la feroce determinazione in campo Marco Materazzi è stato, e lo è tuttora, un idolo del popolo nerazzurro. Un amore reciproco visto che pur avendo ‘Matrix’ indossato in carriera le maglie di tante squadre i colori che gli sono rimasti appiccicati addosso come una seconda pelle sono proprio quelli nerazzurri.

Inter, Materazzi presenta la birra dedicata alla Curva Nord

Marco Materazzi e la tifoseria dell’Inter, un binomio indissolubile, un amore che non conosce limiti di tempo visto che continua nonostante ‘Matrix’ non indossi il nerazzurro dal lontano 2011.

Non meraviglia, pertanto, che Marco Materazzi per la sua nuova avventura imprenditoriale abbia deciso di produrre una birra griffata ‘CN 69’ (Curva Nord 69), il cuore pulsante del tifo organizzato nerazzurro.

Una sorta di omaggio ai tifosi, come ‘Matrix’ ha esordito nel suo discorso di presentazione della ‘bionda’ nerazzurra davanti al gate numero 1 di ‘San Siro’, ‘per tutto quello che avete fatto per me‘ scatenando così l’entusiasmo dei tanti tifosi presenti.

Delirio che ha raggiunto lo zenit quando Materazzi, facendo riferimento al sold out che fa registrare ‘San Siro’ a ogni match della ‘Beneamata’, ha confessato che se avesse potuto giocare sempre davanti a 75 mila cuori nerazzurri, cosa che ai suoi tempi si verificava solo per le partite di cartello, ‘con tutto il rispetto per le piccole avrei vinto 5/6-0‘.

Insomma, una birra logata Curva Nord per un’Inter a tutta birra grazie anche ai suoi appassionati tifosi che, da parte loro, si augurano che questa stagione possa essere piacevole come una rinfrescante ‘bionda’ in un’afosa giornata d’estate.

