Un campione d’Europa alla Juve: bianconero già a gennaio

La Juventus ragiona già sul suo centrocampo in vista di gennaio. Giuntoli può regalare ad Allegri un campione d’Europa

L’avvio di campionato è stato più che buono per la Juventus di Max Allegri. Con tre vittorie e un pareggio la Vecchia Signora è al secondo posto alle spalle solo dell’Inter. I risultati sono buoni, ma i bianconeri devono già guardare al futuro a causa delle ultime circostanze extracampo che hanno riportato i piemontesi sotto la lente di ingrandimento.

Paul Pogba infatti è stato trovato positivo al testosterone. Una tegola non da poco, perchè alla fine le parti avevano deciso di puntare sul ritorno del Polpo sui suoi standard da campione. Invece, in attesa che la giustizia si esprima definitivamente sul caso, c’è il rischio che il francese finisca fuori dai giochi per anni. La dirigenza della Juventus quindi potrebbe anche pensare a una rescissione e intanto si guarda intorno per eventuali sostituti.

Il mercato degli svincolati non offre ad oggi nulla di interessante e non è una falla tale da richiedere un intervento immediato. A gennaio però con tutta probabilità ci sarà qualche movimento e ci sono già alcuni nomi sul taccuino di Giuntoli per sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Pogba out, può tornare di moda un vecchio pallino della Juventus

Potrebbe anche esserci non un cambio con un giocatore con le stesse caratteristiche di Pogba, ma anche qualcosa di diverso per poi passare la palla al tecnico, che sistemerà la mediana di conseguenza. Dall’Inghilterra così rilanciano un nome che sicuramente incontrerebbe il favore di Allegri, pur non essendo un sostituto cone le stesse qualità del francese. Trattasi di Jorginho.

Il play italo-brasiliano infatti non è più in alto nelle gerarchie dell’Arsenal, che lo ha prelevato a gennaio dal Chelsea. Quello del campione d’Europa è un nome che ormai da tempo stuzzica la fantasia della Juventus. Di recente il suo procuratore ha anche aperto a un possibile ritorno in Italia.

Appena 18 minuti per l’ex Napoli in queste prime tre giornate di campionato, cosa che ne ha minato anche la convocazione da parte di Spalletti per gli impegni dell’Italia con Macedonia del Nord e Ucraina.

Jorginho deve quindi riflettere sul suo futuro. A 31 anni non può permettersi di finire relegato a semplice riserva, soprattutto se vorrà conservare un certo status. Il contratto in scadenza a giugno (con opzione di rinnovo automatico per un anno) fa sì che anche a livello di cartellino il centrocampista possa essere una buona opzione per la Juventus.

Senza un grosso budget a disposizione e con un Pogba da rimpiazzare, serviranno quindi idee a Giuntoli. Jorginho, viste le circostanze favorevoli, potrebbe essere un’occasione d’oro. Allegri riceverebbe così un giocatore abile e arruolabile, a differenza del francese, e in ruolo dove in questo momento la coperta non è molto lunga.