Partite truccate, il calciatore è scappato in Grecia

Dopo uno scandalo per corruzione, un calciatore è fuggito in Grecia ma continua a far discutere litigando con i giocatori della sua ex squadra

Pochi giorni fa il Coritiba FC, squadra brasiliana, ha annunciato l’acquisto dell’attaccante spagnolo Jesé, che ha giocato nella Sampdoria fino allo scorso giugno. Un acquisto accolto con grande entusiasmo: presentato come una stella, ora in Brasile è pronto a rinascere.

Purtroppo per lui e per il Coritiba, però, la sua prima partita non è andata benissimo: persa 4-2 contro il Bahia, un risultato che compromette la situazione per restare nel massimo campionato. Ma no, non è lui che ha truccato la partita. Questa storia, però, è giusto iniziare a raccontarla da qui perché ha dell’assurdo.

L’arrivo di Jesé è stato subito tribolato. L’attaccante indosserà il numero 11, che ha ovviamente una grande storia nel mondo del calcio e soprattutto in Brasile. Vi starete chiedendo dov’è il problema. Ebbene, senza che Jesé facesse effettivamente nulla è nata subito la prima polemica, che è davvero assurda.

La presentazione dell’ex PSG è avvenuta come di consueto sul profilo Instagram del club brasiliano, con una foto dell’attaccante spagnolo in posa che indossa il numero 11. La didascalia del post è la seguente: “Cosa c’è di nuovo nel Coritiba? L’11! È Jesé che prende in carico l’undici dei Verdão”. Sotto, improvvisamente, appare il commento di Alef Manga, giocatore di proprietà della squadra paranaense, ma al momento in prestito al Pafos FC, in Grecia.

Fuggito per calcioscommesse, crea polemiche

Alef Manga ha tuonato: “L’11 ha già un nome, io“. Sembra davvero incredibile che, senza essere un giocatore di quella squadra, rivendichi un numero che non può indossare. Ovviamente lo spagnolo non ha voluto rispondere e ha lasciato correre, concentrandosi più sul campo che su queste polemiche inutili.

La motivazione di questo commento da parte del brasiliano è dovuta al fatto che un po’ si sente ancora parte di una squadra a cui è molto legato, un po’ per semplice presunzione. Ma è anche perché spera di tornare molto presto.

Tuttavia, è molto difficile che questo possa accadere e Jesé non dovrebbe correre alcun rischio che Alef Manga possa rubargli il numero. Infatti è quest’ultimo che è dovuto fuggire dal Brasile a causa di evidenti casi di corruzione. Alef Manga è stato coinvolto in un caso di partite truccate: sostanzialmente è stato pagato per farsi deliberatamente ammonire contro l’América Mineiro.

Così è andato a giocare in prestito in Grecia, ma dovrà tornare nel suo Paese alla fine di questo mese, per presentarsi davanti all’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Va ricordato che il giocatore ha già confessato e accettato le accuse, quindi il Coritiba non rinnoverà il suo contratto che scadrà nel 2024. La polemica con Jesé è stata, quindi, a dir poco assurda. Fuori luogo.

