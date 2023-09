Atalanta: infortunio lunghissimo per Scamacca, i tempi di recupero

Non c’è pace per Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, classe 1999, dovrà fermarsi per diverso tempo: ecco le sue condizioni, i tempi di recupero

L’attaccante italiano è partito forte con due gol realizzati in quattro partite giocate: nell’ultima giornata di campionato ha dovuto alzare bandiera bianca. Ecco le sue condizioni fisiche con le brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Resterà fuori per diverso tempo.

Non finiscono le brutte notizie in casa Atalanta. Questa volta riguardano da vicino le condizioni di Gianluca Scamacca: ecco quante partite dovrà saltare l’attaccante romano. A Bergamo ha subito trovato la giusta dimensione trovando i primi due gol in quattro partite, ma ora sarà costretto a fermarsi subito.

Atalanta, i tempi di recupero di Scamacca: ecco quanto tornerà

I tempi di recupero sono già importanti, ma non vede l’ora di tornare subito in campo. La voglia è quella di ritagliarsi uno spazio importante in Serie A con l’obiettivo di arrivare oltre la doppia cifra: un risultato sicuramente alla sua portata. Dopo una stagione in Premier League, è voglioso di riscatto visto che è stato fermo anche per un infortunio al ginocchio con la successiva operazione chirurgica.

Pochi minuti è comparso il comunicato ufficiale del club orobico. Gianluca Scamacca ha rimediato una lesione muscolo fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Per due settimane circa dovrà stare fermo saltando sicuramente le gare Rakow, Cagliari e Verona: sarà in dubbio per la gara contro la Juventus. In caso di problemi aggiuntivi, il numero 90 della compagine nerazzurra rischierà di stare fuori altro tempo. La riabilitazione sarà fondamentale per tornare nuovamente in forma superando il problema muscolare.

Scamacca ha iniziato alla grade questa nuova stagione che può rappresentare un rilancio per lui: dopo l’avventura deludente con la maglia del West Ham, è tornato ad essere protagonista in Serie A con l’Atalanta dopo l’exploit con il Sassuolo. Il suo obiettivo è quello di riconquistare la convocazione in Nazionale cercando di farsi notare dal Ct Luciano Spalletti, che si trova in questi minuti alla Continassa a Torino per monitorare i calciatori bianconeri.

Saranno giorni difficili per Scamacca che dovrà smaltire in poco tempo il problema muscolare: con una lesione non si scherza minimamente. Ora tutto dipenderà da lui per tornare a segnare gol importanti in ottica Champions con l’Atalanta vogliosa di tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Firenze.