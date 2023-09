Laura Cremaschi, l’estate è ancora bollente: costume troppo piccolo

La showgirl Laura Cremaschi si gode questi ultimi giorni d’estate al mare. Per tenere aggiornati i propri fan, posta degli scatti che lasciano ogni volta tutti senza respiro.

Laura Cremaschi è molto attiva nel mondo dei social network, dove condivide con il pubblico degli scatti che mettono in risalto una bellezza a dir poco disarmante.

La notorietà nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla trasmissione targata Mediaset “Avanti un altro”. La produzione, infatti, la nota proprio sui social network, dove Laura condivideva i pronostici delle partite con degli scatti “hot”. All’inizio le viene affidato il ruolo di “Bonas” del minimondo, per poi passare a quello di “Regina del web”. Nell’estate del 2018, inoltre, viene scelta nel ruolo di tentatrice nel programma “Temptation Island Vip”.

Queste apparizioni televisive, come prevedibile, hanno portato Laura a consacrarsi definitivamente, con il pubblico che continua a seguirla con grande interesse anche al di fuori delle telecamere. Gli scatti pubblicati lasciano sempre tutti senza parole, grazie a delle forme da far girare la testa.

Laura Cremaschi è divina, le forme sono esagerate: fan senza parole

Come già accennato, Laura Cremaschi sta spopolando sempre di più sul noto social network Instagram, con il suo profilo che ha raggiunto il milione di follower.

Questo enorme successo, ovviamente, è merito di una bellezza con pochi eguali, che la bella Laura mette in evidenza in ogni singolo scatto postato. Ad arricchire il tutto troviamo delle forme da far girare la testa, con il pubblico sempre pronto a far sentire tutto il proprio gradimento nei commenti. L’ultimo scatto pubblicato, ovviamente, non poteva essere da meno.

Nella foto in questione possiamo ammirarla in barca nella splendida isola di Capri, con indosso un costume a due pezzi di colore nero, che mette in evidenza un fisico che definire statuario è riduttivo. A catturare l’occhio dei follower, però, è un lato A che definire prosperoso è riduttivo, con il costume che riesce a trattenerlo con grande fatica. Il contenuto in questione ha fatto il pieno di like, con il pubblico che si è scatenato nei commenti.

“Dire bellissima è dire poco” e “stupenda come sempre”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post in questione. Questo a testimonianza di quanto sia apprezzata dal pubblico, che non perde occasione nel fargli sentire tutto il gradimento possibile. In attesa di tornare alla vita di tutti i giorni Laura si gode le ultime ore di mare e relax, con i fan che sperano di vederla ancora con scatti sempre più bollenti.