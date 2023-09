Juve, Allegri smonta i suoi: l’ha detto davanti a tutti

Dopo un avvio sprint in Serie A, pesante sconfitta in casa del Sassuolo per la Juventus: errori da horror per i bianconeri, ecco la furia di Massimiliano Allegri

La Juventus vuole tornare di nuovo in lotta per lo Scudetto, ma è arrivato il primo passo falso per i bianconeri. Disfatta totale al Mapei Stadium contro il Sassuolo, che è apparso più continuo e sempre in partita fino alla fine. Nonostante il pareggio di Chiesa (2-2), i neroverdi hanno continuato a macinare gioco trovando nel finale una vittoria che dà speranza alla squadra di Dionisi.

Una sconfitta pesante per la Juventus. Senza coppe europee la compagine bianconera è caduta in casa del Sassuolo con una prestazione vissuta tra alti e bassi: migliore in campo Federico Chiesa, autore del gol del momentaneo pareggio (2-2). Nel finale la squadra emiliana ha dilagato grazie alla reti di Pinamonti e all’autogol clamoroso di Gatti.

Juventus, errori grossolani e sconfitta che fa male: la rabbia di Allegri

Una furia totale quella di Massimiliano Allegri che non hai mai concepito errori di superficialità, come ha sempre evidenziato nel corso della sua carriera. Un momento già decisivo per fare il punto della situazione: una sconfitta davvero pesante soprattutto per i modi in cui è arrivata nel finale.

Ai microfoni di Dazn lo stesso allenatore livornese ha svelato ciò che è successo al Mapei Stadium: “Abbiamo fatto una partita troppo leggera. Non eravamo fenomeni prima della partita ma ora non siamo scarsi“. Poi ha aggiunto che ci sono state già le prime avvisaglie già nei giorni precedenti: la Juventus ha provato a fare del proprio meglio, ma non c’è riuscita non cambiando atteggiamento durante la partita.

Ora arriverà un trittico di gare davvero entusiasmante per cambiare subito rotta: Lecce, Atalanta e Torino per riportare subito in alto i bianconeri. Un momento già complicato per la Juventus con Allegri che ha fatto mea culpa. Nel finale i calciatori di Allegri hanno perso di lucidità non riuscendo a portare a casa il pareggio: non sono mai stati più pericolosi con la sfida che è terminata 4-2 in favore dei padroni di casa.