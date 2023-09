Ludovica Pagani, fisico da urlo e passione padel: Instagram in fiamme

Ludovica Pagani si dedica al padel, la sua nuova passione: scatti in campo con il suo fisico pazzesco in risalto

Già in tempi non sospetti, più di qualcuno aveva predetto che Ludovica Pagani, quanto a notorietà e a fascino irresistibile, avrebbe potuto ripercorrere almeno in parte le orme di Diletta Leotta. Dati di fatto alla mano, non ci stiamo andando così lontani, anzi.

La 28enne bergamasca è sempre più sulla cresta dell’onda, una autentica star del web che in pochi anni ha scalato rapidamente le classifiche di gradimento del pubblico, fino a ergersi tra le bellezze più acclamate dei social e tra i personaggi più in vista a livello mediatico da tutti i punti di vista. Per Ludovica, è abbastanza vicino il traguardo dei 4 milioni di followers su Instagram, che di questo passo verrà tagliato molto presto. Un pubblico in crescita costante e che la segue con affetto e interesse in tutte le sue evoluzioni.

Ludovica è passata attraverso varie esperienze che l’hanno resa uno dei personaggi al femminile più poliedrici in assoluto. Influencer e modella estremamente affascinante, ma anche molto altro: conduttrice televisiva sportiva, youtuber, da ultimo anche disc jockey, una carriera che sembra avere una certa preminenza al momento e che le sta regalando notevoli soddisfazioni. Sempre più persone vogliono ballare con la sua musica e lei non intende fermarsi.

Ludovica Pagani lancia la sfida ai suoi fan: chi gioca con lei? Curve spettacolari, la tutina attillata manda in visibilio

La parte conclusiva dell’estate vede Ludovica godersi un po’ di relax in famiglia, con alcuni giorni di vacanza in Sicilia. Dove la vediamo alle prese con una prima volta speciale per lei, quella sul campo da padel. Un nuovo sport che l’ha entusiasmata e ha contribuito a infiammare anche la platea dei fan, visti gli scatti che come di consueto ha regalato alla community, davvero esplosivi.

La tutina aderente a due pezzi esalta il fisico perfetto e suadente di Ludovica, con curve che quasi bucano lo schermo. Fianchi prorompenti, una scollatura che ipnotizza. L’espressione sbarazzina e provocante della showgirl fa il resto, la valanga di like e commenti entusiasti era ampiamente prevedibile e arriva puntuale come un orologio svizzero. L’ennesimo capolavoro targato Ludovica Pagani viene salutato da ovazioni vere e proprie, lady El Shaarawy ha colpito ancora dritto al cuore.