Serie A, tremendo infortunio al crociato: torna nel 2024

Una pessima notizia ha sconvolto una delle società protagonista in Serie A. Il calciatore ha subito un brutto infortunio al legamento crociato e ha chiuso prima del previsto il suo anno solare.

Allenatore e società si sono stretti intorno allo sfortunato calciatore che dovrà stare fuori per parecchio tempo: secondo le prime ipotesi non dovrebbe rimettere piede nei campi da gioco prima della primavera 2024.

L’infortunio ha mandato sotto shock tutto l’ambiente proprio quando il momento peggiore sembrava essere finalmente un vecchio ricordo. I pochi minuti in campo, però, lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca e gli esami hanno evidenziato un problema più grave di quello che ci si potesse aspettare. Il giocatore è già finito sotto ai ferri per lasciarsi alle spalle questo infortunio e recuperare quanto prima dal grave stop.

Tegola per un club di Serie A: problemi al crociato, si rivedrà nel 2024

Dopo quattro giornate di Serie A le squadre partite in sordina lavorano per recuperare il terreno perso dalle avversarie. Con un calendario fitto di impegni, che in una settimana circa prevederà tre giornate di campionato, il rischio infortuni per i calciatori aumenta in modo esponenziale.

Un club di Serie A, subito dopo il match della quarta giornata, ha dovuto fare i conti con una tegola difficile da mandar giù. Come riportato sui suoi canali ufficiali, infatti, l’Udinese di Andrea Sottil ha comunicato l’entità dell’infortunio di uno dei suoi calciatori più sfortunati. Si tratta di Enzo Ebosse, difensore centrale camerunese classe ’99.

Ebosse è arrivato alla Dacia Arena nel luglio 2022, con i friulani che hanno versato 4 milioni nelle casse dei francesi dell’Angers. Sin dall’inizio della sua avventura bianconera il tecnico Sottil ha deciso di puntare fortemente su di lui e nelle prime 23 giornate della Serie A 2022/23 Ebosse ha messo a referto ben 20 presenze, di cui la maggior parte da titolare.

Lo scorso febbraio, però, dopo il match contro l’Inter, il camerunese ha riportato la rottura del legamento crociato che lo ha costretto a chiudere anzitempo la propria stagione. Dopo la lunga convalescenza, nel corso del match contro il Cagliari, Sottil ha deciso di mandarlo in campo al posto dell’infortunato Kabasele, ma l’esordio stagionale di Ebosse è durato solo 7 minuti.

Il camerunese, come riportato dalla società friulana, è stato vittima di un altro infortunio al crociato che lo ha costretto ad una nuova operazione. Operazione andata a buon fine, condotta dal dottor Mariani presso Villa Stuart, come comunicato dalla società stessa. Per rivedere l’ex Angers in campo, però, i tifosi dell’Udinese dovranno pazientare un bel po’: lo stop dovrebbe costringerlo a rimanere fuori fino a marzo/aprile 2024.