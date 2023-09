Lady Lautaro è devastante: fa impazzire i tifosi dell’Inter e non solo

Agustina Gandolfo da capogiro, la compagna di Lautaro Martinez è uno spettacolo: look eclatante e provocante

E’ un momento magico, senza tema di smentita, per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha iniziato la stagione calcistica in grande spolvero, l’obiettivo per lui e per l’Inter è di arrivare ai massimi livelli e le premesse sembrano davvero quelle ideali per i nerazzurri. Il ‘Toro’, nuovo capitano interista, si è già preso la vetta della classifica cannonieri e ha segnato anche all’esordio in Champions League. Lo scudetto e il titolo dei bomber nel mirino, come la possibilità di ripetersi in Europa. Per la gioia dei tifosi e della sua Agustina Gandolfo.

I due si sono sposati nella scorsa primavera e per la coppia le cose vanno a gonfie vele, con Theo, il secondogenito, arrivato il mese scorso ad allietare ulteriormente la famiglia. C’è anche Agustina tra i motivi del momento speciale dell’attaccante. La 26enne argentina, fin dall’inizio della sua avventura italiana, lo ha accompagnato lungo ogni passo e si è fatta immediatamente ben volere dal pubblico, non soltanto quello della Beneamata.

Agustina ha manifestato da subito tutta la sua felicità per la sua vita a Milano, entrando nelle grazie dei tifosi per il suo fare gioviale e sorridente ma anche, naturalmente, per un fascino prorompente, che la rende una delle wag più amate del campionato, se non la più amata in assoluto.

Sui social, i suoi numeri sono in grande crescita (oltre un milione e 600 mila followers su Instagram) e i suoi scatti spopolano in ogni occasione. Spesso e volentieri, la vediamo allo stadio per seguire da vicino le gesta di Lautaro. E le immagini di questi giorni testimoniano come sia tornata piuttosto rapidamente in forma smagliante.

Agustina Gandolfo, riflesso bollente nello specchio: abito troppo attillato, tutto in mostra, che fisico

Per chi la segue da tempo, non è un mistero che Agustina tenga molto alla sua forma fisica. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e qualche giorno fa, con questo scatto allo specchio, ha letteralmente fatto impazzire la community.

Abito da sera scuro e di pelle, attillatissimo, che ha messo in risalto la sua silhouette micidiale. Minigonna praticamente inguinale, lasciando fuoriuscire gambe perfette, più una scollatura da panico. Una visione che ha raccolto like e messaggi d’amore come non mai. Se Lautaro segna a ripetizione in campo, Agustina lascia il segno sul web, entrambi implacabili.